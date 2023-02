Congedo all’80 per cento: «Così i papà saranno più responsabili»

La legge di Bilancio 2023 ha portato in dono alle famiglie italiane un mese di congedo parentale in più all’80 per cento, per mamma o alternativamente per papà. Una rivoluzione economica e culturale di cui parliamo con Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni familiari del Veneto. «È un altro piccolo ma significativo passo nel sostegno alle famiglie. A maggior ragione se collegato al Decreto “Equilibrio” in vigore dall’estate che va in continuità con le azioni messe in atto per favorire la conciliazione famiglia e lavoro e verso la condivisione maschile e femminile. La speranza è che tutto ciò impatti in ultima istanza sulla denatalità. Organizzazione famigliare, quindi, ma anche diritti e opportunità dei genitori per, infine appunto, invertire la denatalità».

In estate avevamo già accolto con favore la scelta di far diventare obbligatorio il congedo di paternità.

«In estate è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio; allungato a 10 giorni e, in caso di parti gemellari o adozioni, a 20. Più l’estensione lungo il ciclo di vita - si può richiedere fino ai 12 anni del figlio - che rende questo intervento davvero interessante. Oltre a tutti gli aspetti di tutela della paternità: il divieto di licenziamento dei papà durante il congedo e fino all’anno di età del figlio, le tutele in caso di dimissioni. Un passaggio normativo che insiste su una questione culturale significativa particolarmente per l’Italia. Resta scoperto, purtroppo, il settore delle partite iva/liberi professionisti. Da quel che percepisco questo movimento intorno alla genitorialità nasce dallo stimolo europeo di una maggior condivisione dei ruoli di cura tra uomini e donne».