Cosa si vede dall'ultimo banco

Ma si può pensare di essere l’ultimo? Si può avere voglia, quasi il desiderio di essere sempre “il ragazzo dell’ultimo banco”? In genere no. Si vuol essere sempre primi in ogni circostanza: a scuola, all’università, come in un’aula parlamentare. Sentirsi l’ultimo. Sembrerebbe essere quasi un’anomalia psicologica. E invece no. Può capitare. Anzi, se capita, è sintomo di intelligenza, di voglia di analizzare da una posizione privilegiata, ciò che accade nei primi banchi.

È segno anche di una certa riservatezza che induce a pensare, a riflettere e di una non trascurabile lungimiranza politica. Politica in senso stretto ma anche politica in senso culturale: cultura politica. Mauro Laus, senatore della Repubblica, ne Il ragazzo dell’ultimo banco (Impremix Edizioni Visual Grafika, pp. 104, prefazione di Teresa Bellanova) racconta la sua vita di cinquantenne, sin dalle prime “osservazioni” dall’ultimo banco di scuola alle recentissime osservazioni sui banchi del Senato, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita.

Dall’infanzia trascorsa nella mitica Lavello, in provincia di Potenza, alla maturità piena conquistata a Torino e del suo trasferirsi a Roma, mantenendo casa nella capitale sabauda. Sempre con una gioiosa e pacata visione della vita che rende il suo operare padre di famiglia, imprenditore, senatore, uomo affabile e altruista, propenso a guardare al di là degli ostacoli, con l’ironia e il sorriso verso tutti. Laus in questo suo libretto, tascabile, ma ricco di vivace, immediata valutazione di ciò che gli succede attorno, rivela un carattere mite e al tempo stesso battagliero.

Un carattere che si rammarica delle vicissitudini della vita politica delle campagne elettorali così prive di franchezza, di onestà intellettuale, ma che al tempo stesso, lo rende orgoglioso di far parte del Senato della Repubblica. Il ragazzo dell’ultimo banco, confessa. Mi sono sempre tenuto a debita distanza da coloro che fanno della politica e della disinformazione le armi per creare confusione, disorientamento, per alimentare l’intolleranza, l’odio. E si scaglia, rivelando alfine il suo carattere battagliero, contro la globalizzazione che ha ridotto l’economia del nostro Pianeta in una misera guerra tra poveri, dove vincono – ma soltanto apparentemente – i ricchi, perché destinati anche loro a soccombere. Né vale sapere che anche le altre nazioni, più o meno, sono ridotte come questo Paese.