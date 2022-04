Don Tullio Proserpio: "Il mio Venerdì Santo tra i malati oncologi"

Qui ogni giorno è Venerdì santo. Dolore e morte sono ingredienti quotidiani, una provocazione bruciante che mi costringe a domandarmi: la mia fede ha qualcosa da dire rispetto alla sofferenza che abita questo luogo? È una sfida vertiginosa, un esame che devo continuamente sostenere». Don Tullio Proserpio, classe 1964, originario di Carugo (Brianza comasca), è un tipo che va dritto al punto, non si sottrae alle domande scomode. Ne incontra tante, facendo il cappellano all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, dove vive e lavora dal 2003.

Laurea in Architettura, a 26 anni entra in seminario, viene ordinato sacerdote nel 1996, poi un’esperienza come coadiutore a Turbigo (Milano) e l’indicazione del cardinale Martini: vai e incontra le persone. «È quello che sto facendo da vent’anni, in quella che per me è diventata una scuola di vita e di cristianesimo». La sua casa è una stanza al nono piano dell’ospedale: letto, poltrona, scrivania e libreria, quel che serve per vivere in maniera essenziale. Le giornate le spende dialogando con i malati, i familiari, medici e infermieri, facendo i conti con speranze e delusioni.

Cancro è una parola che evoca la morte, il desiderio naturale di ognuno è guarire, la domanda che brucia di più è quella sul senso del dolore. «Inutile negarlo, quando guardo Gesù crocifisso vedo un uomo sconfitto. Come è possibile che il Dio della vita abbia permesso la morte di suo Figlio? Trovo risposta solo nel fatto che quel sacrificio è un sacrificio d’amore che sulla croce ha raggiunto il vertice: Cristo ha dato la vita per noi. È l’amore che dà senso all’esistenza, anche se nell’amore può esserci una dimensione legata alla sofferenza.

È risurrezione la parola definitiva, ma la carne di Gesù è stata trafitta, non possiamo fare a meno di attraversare il dolore del Venerdì santo e il buio del Sabato. Altrimenti noi cristiani rischiamo di passare per dei prestigiatori. E qui dentro non funziona». La malattia − in forma spesso estrema e terminale, come accade all’Istituto dei Tumori − per qualcuno diventa l’occasione per interrogarsi sul senso dell’esistenza, riscoprire la fede e il valore della preghiera, per altri è motivo di rabbia, disperazione, fino alla bestemmia. Lui ha imparato ad ascoltare, a “stare accanto”, a mettere da parte le frasi fatte e gli slogan.