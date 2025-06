Brusca, Cardella: "Così capimmo che aveva premuto il telecomando di Capaci"

Alba Terrasi, che doveva sposare Rocco Dicillo, declina l’invito a qualsiasi commento con un messaggino garbato come lei: «Non me la sento di dare voce a qualunque titolo a questo individuo». Maria Falcone ha affermato: «Come cittadina e come sorella, non posso nascondere il dolore e la profonda amarezza che questo momento inevitabilmente riapre. Ma come donna delle Istituzioni sento anche il dovere di affermare con forza che questa è la legge. Una legge, quella sui collaboratori di giustizia, voluta da Giovanni».

Fausto Cardella, magistrato in pensione, ha incrociato Giovanni Brusca tre volte nel suo percorso professionale, vedendone per intero lo spessore criminale: la prima indagando sulla strage di Capaci a Caltanissetta, l’indagine servita a provare che Brusca è stato colui che ha premuto il telecomando che ha innescato la bomba di Capaci; la seconda come il Pm del processo Pecorelli a Perugia, in cui Brusca ha reso dichiarazioni; la terza come giudice estensore della sentenza che ha reso definitiva la condanna di Brusca per il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, poi ucciso e sciolto nell’acido da Brusca, delitto per cui è stato condannato in un diverso processo. La vendetta di Brusca per la collaborazione del padre del bambino, Santino Di Matteo, messo alle strette dallo Stato proprio in seguito a un prelievo di Dna disposto proprio da Cardella nel corso dell’indagine su Capaci.

Dottor Cardella da dove cominciamo?

«Dal ricordo del momento in cui Ilda Boccassini e io, titolari dell’indagine, siamo andati a Roma consegnare l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip e a distribuire gli ordini di cattura, tra cui c’era quello per Brusca, poi catturato più avanti, alle forze dell’ordine che dovevano eseguirli: c’erano Squadra mobile, Carabinieri dei Ros, Dia, credo anche carabinieri della territoriale, tutti insieme in una stanza, ognuno ha avuto un compito secondo i segmenti di cui si erano occupati, e zero mugugni, zero gelosie. Ecco quella stanza mi ha restituito in quel momento la sensazione dello Stato unito, coeso».

Come avete capito che era stato Brusca a premere il telecomando?

«Gli elementi di svolta dell’indagine sono stati due, più uno. Il primo è stato il sopralluogo: ce n’era già stato uno subito dopo la strage di Capaci, da parte della Polizia scientifica e dei Carabinieri, in cui erano state raccolte delle cicche di sigaretta da un punto sopra l’autostrada in cui si pensava si fossero appostati per innescare l’esplosione. A novembre 1992 quando siamo arrivati Ilda Boccassini e io, temporaneamente trasferiti io da Perugia lei da Milano, non erano state fatte particolari indagini su quegli elementi. Con la Polizia abbiamo rifatto il sopralluogo: Arnaldo La Barbera ci ha portati lassù, ci ha mostrato il punto in cui erano state trovate le cicche di Merit, gli alberi tagliati come se avessero voluto fare delle tacche di mira, per mirare l’autostrada e capire quando innescare la bomba con il telecomando. Noi abbiamo richiesto le perizie per il Dna sulle cicche, poi dato che elementi di indagine ci portavano a ritenere che Santino Di Matteo, già in carcere per altro, dovesse essere lì, toccò a me scrivere l’ordine di prelievo forzoso del suo Dna, per confrontarlo con quelli trovati sulle cicche. All’epoca la giurisprudenza oscillava: in certi momenti si poteva imporlo in altri no, in quel momento si poteva. Quando il RIS di Parma e la Polizia scientifica, andarono per prelevare un campione biologico per il Dna, Di Matteo capì che era incastrato, perché il Dna provava la sua presenza sul luogo dell’appostamento, e scelse di collaborare. Parlò prima con Caselli a Palermo, che indagava per associazione a delinquere di stampo mafioso. Caselli stese un verbale sommario e lo rimandò a noi che avevamo a Caltanissetta la competenza sulle stragi. Dopo di lui sono arrivati altri collaboratori: Zeta, Omega, Cangemi... Ferrante».

Come capire se dicevano la verità?

«Il dato certo, il ritrovamento delle cicche, c’era. Avevamo la traiettoria che aveva dovuto calcolare chi doveva premere il telecomando che poi si scoprì essere Brusca, noi avevamo già riscontri in mano e quindi mentre uno parlava eravamo in grado di contestargli le affermazioni, sapevamo già se ci stava dicendo cose affidabili o meno. All’inizio Cangemi menava il can per l’aia, ma quando ha cominciato a dire la verità abbiamo capito subito perché il casolare coincideva, il luogo in cui erano stati stipati i bidoni di esplosivo pure. Non siamo partiti dalle dichiarazioni dei collaboratori per poi riscontrare, avevamo già gli elementi in mano per capire se uno mentiva. Il ruolo di Brusca venne fuori con le dichiarazioni riscontrate dei collaboratori».

Parlava di un terzo elemento?

«Sì, anche se lo conosco in modo indiretto perché era un’indagine fatta dalla Dia a Palermo per associazione mafiosa nel 1993. Avevano piazzato una microspia sotto un letto in un appartamento di via Ughetti a Palermo in uso a Nino Gioè e captarono una conversazione in cui si fece un riferimento inequivocabile a Capaci e all’attentatuni».