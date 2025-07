Il Giubileo degli influencer cattolici: «Portiamo il Vangelo sui social. Gli haters? Anche Gesù ce li aveva»

Qualcuno li chiama influencer cattolici. Altri, creator. Altri ancora, missionari digitali. Il 28 e il 29 luglio si incontrano a Roma per vivere il loro Giubileo, nato anche da un’idea di papa Francesco, e condividere la propria (delicata) missione nel mondo della rete e dei social media che Giovanni Paolo II, con intuizione profetica, definì il «sesto continente». Da non fuggire ma abitare, anzitutto, e ovviamente evangelizzare.

Sono spesso sacerdoti e religiosi, ma non solo. Giovani in ricerca, appassionati di musica, persone che hanno avuto un percorso di vita particolare, insegnanti di religione. Come Emanuele Magli, 27 anni, che cura il progetto "Religione 2.0" sui social (oltre 36mila follower su Instagram) e insegna Religione in due scuole medie di Bologna: «Anche online è facile indossare maschere per piacere e compiacere gli altri», dice, «ma il Vangelo ci chiede verità, non consensi. E sui social, alla fine, vince chi ha il coraggio di essere autentico».

L’insegnamento (Storia e Filosofia nei licei) è anche il mestiere di Pietro Calore, che scrive libri e da poco ha lanciato il blog "Fantascienza Cattolica" per spiegare la fede partendo dalla scienza e dalla filosofia senza disdegnare alcuni meme ironici e di attori comici per “commentare” alcuni brani del Vangelo, in particolare le parabole: «San Pietro nella sua Prima lettera suggerisce rispetto e retta coscienza per relazionarsi con tutti, odiatori compresi. Come faceva Gesù che aveva gli haters anche lui».

Fra’ Antonio D'Errico, missionario itinerante, originario di Napoli, dice di essere sui social per «accendere nelle persone il desiderio di Dio e gridare il Vangelo». E ricorda che «Giovanni Paolo II considerava Internet il sesto continente e non c'è continente dove un missionario non è presente».

Dal mondo della musica cristiana arriva, invece, la cantautrice d’origine calabrese Romilda Cozzolino, vincitrice, nel 2021, di J-Factor, il talent di Christian music: «Sui social ho trovato un modo creativo per parlare della fede», spiega, «e intessere relazioni importanti». Alessandro Gallo fa parte dei Reale, band di musica cristiana, e ha iniziato la sua avventura musicale nella Comunità Cenacolo di Madre Elvira: «Evangelizzare è suonare forte il campanello del cuore», racconta, «i social sono un mare dove molti annegano. Noi, invece, dobbiamo pescare queste persone».

Ma chi è (e cosa fa) esattamente un missionario digitale? Premessa: la distinzione tra reale e virtuale non esiste più ed è sbagliata anche come approccio: «Il digitale», scrive Valentina Angelucci nel libro Identikit del missionario digitale – Evangelizzare al tempo dei social (San Paolo), «è diventato parte integrante della nostra quotidianità e delle nostre relazioni. Ciò che accade online ha ripercussioni sul mondo off-line e viceversa. La missione del cristiano digitale non può limitarsi a considerare il web come un semplice strumento, ma deve riconoscerlo come uno spazio reale di incontro, dialogo e testimonianza. Il missionario digitale deve essere consapevole, così come tutti i missionari che lo hanno preceduto, che il Vangelo rimane immutabile, ma i modi di comunicarlo si evolvono. Se nel primo millennio la trasmissione della fede avveniva soprattutto oralmente, nel secondo attraverso i manoscritti e la stampa, nel terzo millennio essa passa anche attraverso i social media, i podcast, i video e le interazioni online».

Angelucci traccia anche analogie e differenze tra il missionario “tradizionale” e quello digitale: «Entrambi», scrive, «rispondono a una chiamata missionaria, avvertendo l’urgenza di diffondere il Vangelo. Sono animati dal desiderio di portare Cristo agli altri, testimoniando con la propria vita e le proprie parole. Devono avere una solida formazione teologica e spirituale per annunciare correttamente il messaggio cristiano. Vivono la missione con spirito di sacrificio e dedizione, spesso affrontando difficoltà e incomprensioni. Hanno bisogno di discernere i segni dei tempi per rispondere efficacemente alle esigenze delle persone da cui lo Spirito li sospinge».

E le differenze? Sono tante, a cominciare dal luogo della missione: «Il missionario tradizionale si reca fisicamente nei luoghi di missione, spesso affrontando viaggi e adattamenti culturali, mentre il missionario digitale opera attraverso le piattaforme online, raggiungendo persone in ogni parte del mondo anche senza muoversi fisicamente».

C’è poi l’interazione personale: il missionario tradizionale incontra le persone faccia a faccia, sviluppando relazioni dirette e personali, mentre il missionario digitale deve saper comunicare efficacemente anche attraverso testi, immagini, video e interazioni virtuali, che poi diventano occasione per allacciare relazioni come ha raccontato don Cosimo Schena, 46 anni, parroco della chiesa di San Francesco di Brindisi, mezzo milione di follower solo su Instagram e autore del libro Dio è il mio coach (Piemme): «I canali social servono a far avvicinare sempre più persone alla fede, anche quelli che non credono. Mi scrivono anche tanti atei. Ogni giorno ricevo mille messaggi tra email e "direct". Provo a rispondere a tutti ma non è facile».

Anche gli ostacoli e le sfide tra missionari tradizionali e digitali sono diversi: «Il missionario tradizionale affronta difficoltà come la distanza geografica, le barriere linguistiche e i contesti sociali e politici difficili. Il missionario digitale, invece, deve confrontarsi con algoritmi mutevoli, la disinformazione, la superficialità dei contenuti online e il rischio di una comunicazione impersonale». E sull’impatto Angelucci è chiara: «Il missionario tradizionale può vedere immediatamente gli effetti della sua opera nelle comunità che serve, mentre il missionario digitale spesso semina senza sapere chi raccoglierà, affidandosi alla sola Provvidenza». Cambiano anche, in parte, gli strumenti di evangelizzazione: «Il primo utilizza il dialogo a tu per tu, i gesti concreti e la testimonianza diretta; il secondo sfrutta i nuovi mezzi di comunicazione con i loro linguaggi, i loro simboli, i loro modi di creare interazioni».