Il meglio degli spettacoli del Festival Tra Sacro e Sacro Monte ogni giovedì su facebook

Ancora non si sa se la prossima estate ci potrà essere la nuova edizione del Festival Tra sacro e Sacro monte. Ma il direttore artistico Andrea Chiodi ha pensato di offrire al pubblico la visione di alcuni degli spetytacoli che sono andatio in scena nelle precendeti edizioni. In questi anni alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano sono andati in scena tutti i giovedì di luglio alla Terrazza del Mosè sopra Varese, anfiteatro naturale tra i luoghi più suggestivi di Lombardia: “Nasce così il desiderio di regalarvi “I giovedì fuori festival”, serate del passato aspettando di capire quando potremo rincontrarci e con quale modalità. Quindi, mentre lavoriamo per capire come e su cosa tornare a riflettere, sorridere ed emozionarci insieme al Sacro Monte, abbiamo pensato di riprendere dal nostro archivio alcuni spettacoli di edizioni passate e regalarvi una stagione aspettando “Tra Sacro e Sacro Monte” 2020, rispettando la tradizione dei giovedì”, spiega Andrea Chiodi.

“I giovedì fuori festival” saranno on line sulla pagina Facebook Tra Sacro e Sacro Monte a partire da giovedì 23 aprile con Giorgio Albertazzi che fu grande protagonista nel 2014, insieme a una grande corale diretta dal maestro Gabriele Conti: Cori da La Rocca di T.S. Elliot, testo importantissimo che pone una domanda da sempre attuale, al centro di questo testo: “E’ la Chiesa che ha abbandonato l’umanità o è l’umanità che ha abbandonato la Chiesa?”

Gli appuntamenti proseguiranno per tutti i giovedì seguenti fino alla fine di maggio.

Giovedì 30 aprile - Deve trattarsi di autentico amore per la vita. Luglio 2014.

Tre grandi attrici con le parole di una donna straordinaria come Etty Hillesum, che ha saputo stare davanti al dolore e alla solitudine con una positività nuova, cosa che da subito ha entusiasmato nel programmarlo - sempre nel 2014 - con tre interpreti che poi sono diventate vere amiche del festival: Maddalena Crippa, Laura Marinoni e Federica Fracassi.

Giovedì 7 maggio - Vergine Madre. Luglio 2015, con Lucilla Giagnoni. Lo spettacolo prende il titolo dalle preghiere di Dante a cui una delle più interessanti autrici e interpreti del nostro teatro dà voce.

Giovedì 14 maggio - Il canto dell’usignolo. Luglio 2016. Un grande maestro della scena teatrale come Glauco Mauri che insieme a Roberto Sturno hanno portato a Tra Sacro e Sacro Monte un bellissimo viaggio nell’opera di Shakespeare.

Giovedì 21 maggio - Magnificat. Luglio 2017. Un appuntamento che molti hanno chiesto di rivedere e ascoltare. Arianna Scommegna, interprete superlativa di Magnificat di Alda Merini, in un allestimento che ha saputo far risuonare il grido poetico della poetessa milanese.

Giovedì 28 maggio - Interrogatorio a Maria. Luglio 2017. Chiude questa stagione un omaggio a un grande autore caro al festival con una voce importante del teatro, più volte protagonista al Sacro Monte: Elisabetta Pozzi con Interrogatorio a Maria, di Giovanni Testori, un testo che prepotentemente ci interroga anche sulla situazione mondiale che stiamo vivendo in questi mesi.

E come nella tradizione del festival, grandi autori e grandi interpreti per “I giovedì fuori festival”, aspettano di poter nuovamente incontrare il pubblico.

“Crediamo sia importante regalare momenti di bellezza che non possono in alcun modo sostituire il teatro dal vivo: se quella magia non ci fosse stata ogni giovedì di luglio da quella estate del 2009, oggi non potremmo godere di queste imperdibili serate in video”, conclude Chiodi