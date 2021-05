«Protestare con Dio è un modo di pregare, arrabbiarsi con Lui a volte fa bene»

«Protestare davanti a Dio è un modo di pregare, arrabbiarsi con Dio è un modo di pregare perché anche il figlio a volte si arrabbia con il padre».

Papa Francesco prosegue il ciclo di catechesi dedicato alla preghiera e nell’udienza generale nel Cortile di San Damaso davanti a un gruppo di fedeli indica nella distrazione, aridità e accidia le difficoltà principali nella preghiera. Bisogna «individuarle e superarle», esorta, invitando a non scoraggiarsi di fronte all’alternarsi di tempi di consolazione e di aridità, ma a perseverare nella preghiera come ha fatto Giobbe che ha anche protestato sentendosi trattato ingiustamente. «Tante volte, anche protestare davanti a Dio è un modo di pregare», nota, «delle volte arrabbiarsi un po’ fa bene perché ci fa svegliare questo rapporto di figlio a Padre, di figlia a Padre che noi dobbiamo avere con Dio».

Francesco ricorda che tutti i santi sono passati per questa “valle oscura”. Non bisogna dunque scandalizzarsi se «leggendo i loro diari, ascoltiamo il resoconto di serate di preghiera svogliata, vissuta senza gusto». Bisogna invece imparare a dire: «Anche se Tu, Dio mio, sembri far di tutto perché io smetta di credere in Te, io invece continuo a pregarti. I credenti non spengono mai la preghiera!». E sottolinea: «Il vero progresso della vita spirituale non consiste nel moltiplicare le estasi, ma nell’essere capaci di perseverare in tempi difficili: cammina, cammina, cammina … E se sei stanco, fermati un po’ e torna a camminare. Ma con perseveranza. Ricordiamo la parabola di San Francesco sulla perfetta letizia: non è nelle fortune infinite piovute dal Cielo che si misura la bravura di un frate, ma nel camminare con costanza, anche quando non si è riconosciuti, anche quando si è maltrattati, anche quando tutto ha perso il gusto degli inizi».

Il Papa esorta anche a non dimenticare la preghiera del “perché?”, che è quella che fanno i bambini quando incominciano a non capire le cose e gli psicologi la chiamano “l’età dei perché”: «Ma stiamo attenti», mette in guardia Bergoglio, «lui non ascolta la risposta del papà. Il papà incomincia a rispondere e lui arriva con un altro perché. Soltanto vuole attirare su di sé lo sguardo del papà; e quando noi ci arrabbiamo un po’ con Dio e incominciamo a dire dei perché, stiamo attirando il cuore di nostro Padre verso la nostra miseria, verso la nostra difficoltà, verso la nostra vita. Ma sì, abbiate il coraggio di dire a Dio: “Ma perché …?”. Perché a volte, arrabbiarsi un po’ fa bene, perché ci fa svegliare questo rapporto da figlio a Padre, da figlia a Padre, che noi dobbiamo avere con Dio».

A volte, poi, si può sperimentare il tempo dell’aridità che «può dipendere da noi stessi, ma anche da Dio, che permette certe situazioni della vita esteriore o interiore o anche da dolori come un mal di testa che impedisce di entrare nella preghiera». Per far comprendere «il pensiero-madre dell’aridità», Francesco fa riferimento «al Venerdì Santo, alla notte e al Sabato Santo, tutta la giornata: Gesù non c’è, è nella tomba; Gesù è morto: siamo soli».

I maestri spirituali descrivono, quindi, l’esperienza della fede come un continuo alternarsi di tempi di consolazione e di desolazione; momenti in cui tutto è facile, mentre altri sono segnati da una grande pesantezza: «Ma il pericolo», avverte, «è avere il cuore grigio: quando questo “essere giù” arriva al cuore e lo ammala … e c’è gente che vive con il cuore grigio. Questo è terribile: non si può pregare, non si può sentire la consolazione con il cuore grigio! O non si può portare avanti un’aridità spirituale con il cuore grigio. Il cuore dev’essere aperto e luminoso, perché entri la luce del Signore. E se non entra, aspettarla con speranza. Ma non chiuderla nel grigio».