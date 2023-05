«Se non siamo coerenti con il Vangelo non attiriamo nessuno»

Papa Francesco non dimentica la “cara” e “martoriata” Ucraina: «Tanto soffre… tanto soffre», dice dopo la catechesi dell’udienza generale del mercoledì, esortando i fedeli in piazza San Pietro a «pregare di più» per il Paese in guerra da più di un anno. Tra questi fedeli ci sono anche i giovani di “Rondine” l’associazione toscana la cui Cittadella della Pace sulle rive dell’Arno ha accolto negli anni migliaia di ragazzi e ragazze di diverse culture, nazionalità e religioni, che hanno imparato la cultura e la pratica del dialogo. Accompagnato dal vescovo Andrea Migliavacca, nel gruppo ci sono anche giovani russi e ucraini. A loro guarda il Papa, indirizzandogli «un pensiero grato» perché, dice, «venendo dall’Ucraina e dalla Russia e da altri Paesi di guerra, hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli. Il vostro esempio possa suscitare propositi di pace in tutti, anche in coloro che hanno responsabilità politiche. Questo - aggiunge a braccio - ci deve portare a pregare di più per la martoriata Ucraina ed essere vicino alla cara e martoriata Ucraina che tanto soffre».

Ancora per l’Ucraina il Papa prega alla fine dell’udienza, affidandone la popolazione all’intercessione della Vergine Maria. Rivolgendosi come di consueto a giovani, malati, anziani e coppie di sposi, Francesco ricorda infatti che «oggi, ultimo giorno del mese di maggio, la Chiesa celebra la Visita di Maria alla cugina Elisabetta, dalla quale è proclamata Beata perché ha creduto alla parola del Signore. Guardate a Lei e da Lei implorate il dono di una fede sempre più coraggiosa», dice, «alla sua materna intercessione affidiamo quanti sono provati dalla guerra, specialmente la cara e martoriata Ucraina che tanto soffre».

Bergoglio continua il ciclo di catechesi sullo zelo apostolico e si sofferma sulla figura di Matteo Ricci, gesuita, originario di Macerata, animato dall’ardente desiderio di essere inviato nell’Estremo Oriente e missionario in Cina a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Dai tempi di Francesco Saverio, nessun altro gesuita era più riuscito ad entrare in Cina. Ma Ricci e un suo compagno, dopo essersi preparati bene imparando la lingua e i costumi cinesi, ottennero di potersi stabilire nel sud del Paese. Ci misero 18 anni per arrivare a Pechino: «Con costanza e pazienza, animato da una fede incrollabile, Matteo Ricci poté superare difficoltà e pericoli, diffidenze e opposizioni», dice il Papa, «pensate in quel tempo, camminare o andare a cavallo, tante distanze … e lui andava avanti».