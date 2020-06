«Inammissibile e ingiurioso vendere armi all’Egitto»

«Un’operazione inammissibile e ingiuriosa sia per l’Italia sia, soprattutto, per il popolo egiziano che necessita di tutto tranne che di nuove navi da guerra, di caccia e di sistemi militari. Sto citando dal documento che abbiamo diffuso insieme, Nigrizia, Missione Oggi e Mosaico di Pace, perché questa mega commessa di armi da vendere all’Egitto non si realizzi, e in ogni caso perché non si facciano le cose in silenzio. Ci dev’essere un dibattito, su una scelta tanto rilevante, e non si può non passare dal Parlamento italiano».

Non usa giri di parole, padre Filippo Ivardi, da poco più di un anno direttore del mensile dei Comboniani. Padre Ivardi prima di essere chiamato a dirigere la testata e il sito di Nigrizia era missionario in Ciad. Sa cosa vuol dire la guerra e le violazioni dei diritti umani, come pure la povertà estrema e il terrorismo.

«Insieme agli altri due direttori – padre Mario Menin di Missione Oggi e Rosa Siciliano di Mosaico di Pace», continua padre Filippo, «abbiamo scritto un pubblico appello per risvegliare le coscienze, perché si utilizzino le risorse per la vita e non per armi di morte».