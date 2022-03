«La citazione biblica di Putin alimenta la lettura di "guerra metafisica e religiosa" evocata da Kirill»

«Il discorso allo stadio Luzhniki di Mosca di Putin è un tassello importante di questa guerra che si sta combattendo attraverso l’informazione e le narrative contrapposte. Lo stile del presidente russo, rispetto al leader ucraino Zelensky, è più analogico e meno mediatizzato. La grandeur imperiale viene declinata dietro la scrivania con discorso lunghi oppure allo stadio con un discorso di pochi minuti e un bagno di folla».

È il commento del professore Marco Lombardi, sociologo dei media e docente di Teorie e tecniche della comunicazione mediale e Comunicazione e informazione per la sicurezza all’Università Cattolica di Milano, sul discorso che Vladimir Putin ha tenuto davanti a un pubblico in festa, con molte persone con la lettera “Z”, divenuta simbolo dell'invasione disegnata sulle giacche. Dietro di lui un coro ha iniziato a cantare tra gli applausi e i fuochi di artificio. L'immagine che Mosca ha voluto rimandare è stata quella di un Paese felice e orgoglioso dell'operazione in corso.

Cominciamo dall’outfit. Putin si è presentato in maglioncino e giacca a vento e non nella classica grisaglia giacca e cravatta.

«È la classica tenuta da stadio. Collo alto di colore chiaro e una folla di ragazzi plaudenti con la bandiera russa tra le mani. Non è chiaro come siano arrivati allo stadio. Da alcune interviste raccolte prima che entrassero, molti, soprattutto i ragazzi delle scuole, sono stati portati lì apposta con le bandiere. In ogni caso questa cerimonia s’incastra perfettamente con la strategia comunicativa di Putin che va dalla scrivania allo stadio».

Ha tenuto un discorso insolitamente breve.

«Mi verrebbe da dire, con una battuta, che Putin conosce i suoi polli. Quando parla dietro la scrivania tiene discorsi lunghi anche due ore. In questo caso, in uno stadio, sapeva benissimo che non poteva dilungarsi. Pochi minuti di discorso la folla li “sopporta”, diciamo così, perché in uno stadio non bisogna ragionare ma emozionarsi, aizzare, applaudire- La brevità nello stadio premia sempre».

Un discorso brevissimo ma intenso con la citazione del Vangelo di Giovanni in cui Gesù che “nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici”.

«La citazione biblica la trovo molto interessante perché sostanzialmente corrobora e rafforza la lettura di questo conflitto data dal Patriarca di Mosca Kirill: una guerra metafisica, contro i vizi dell’Occidente e per difendere tutti i russi in giro per il mondo da quello che Putin ha definito “genocidio”. Quando Kirill disse queste parole molti intellettuali cattolici, a cominciare da La Civiltà Cattolica, sottolinearono che non ci voleva questo riconoscimento del Patriarca perché era esattamente la copertura che il potere imperiale del Cremlino chiedeva a questa guerra. Putin allo stadio non ha fatto altro che recuperare e rilanciare per l’ennesima volta questa dimensione religiosa del conflitto».