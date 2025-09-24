La pace si costruisce, non si eredita

La pace non si eredita, si costruisce. Non è un bene scontato, ma un cantiere aperto, fragile eppure vitale. È questo il cuore della settima edizione del Forum del Dialogo, che si terrà il 4 e 5 ottobre a San Marino con il titolo “Dialogo con i costruttori di pace”. In un tempo segnato da conflitti, guerre “dimenticate” e nuove tensioni, l’iniziativa si presenta come un invito radicale: non limitarsi a parlare di pace, ma metterla in opera, giorno per giorno, nelle relazioni, nelle istituzioni, nella società.

Il Forum è promosso dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro ed è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento di riferimento, capace di intrecciare la voce della Chiesa con quella del mondo accademico, associativo e civile. Non a caso, il responsabile scientifico, Renato D. Di Nubila, docente all’Università di Padova, ricorda che l’idea è nata da un desiderio espresso da Papa Francesco: «Questo Forum è nato su suo stimolo. Una parola diventata impegno, con mesi di lavoro e la mobilitazione di una comunità intera. È bello vedere come ogni anno si muovano insieme istituzioni, associazioni, realtà locali e internazionali. È segno che la pace è davvero un bene comune».

Costruttori, non slogan

Di Nubila mette subito in guardia dal rischio che la parola “pace” venga ridotta a formula retorica: «La pace non è uno slogan, né un vago auspicio. Non basta una trattativa che lascia tutti insoddisfatti: bisogna costruirla nella quotidianità delle relazioni. Per questo abbiamo scelto di parlare di costruttori di pace: persone, comunità, esperienze che dimostrano con la loro vita che la pace si guadagna con la pace stessa».

Il docente cita il cardinale Matteo Zuppi: «La pace si guadagna con la pace». Una frase che risuona come bussola di senso per un tempo in cui i conflitti si moltiplicano. «Oggi non c’è più solo la guerra tradizionale di eserciti contrapposti: assistiamo a una conflittualità diffusa, che attraversa le comunità e i rapporti sociali. Parlare di pace, allora, significa affrontare la radice dei conflitti e proporre un modo nuovo di abitare il mondo».

Il Forum non evita le questioni più scottanti. «Decine di migliaia di persone scendono in piazza non per una causa politica, ma per una causa umanitaria, come accade oggi per Gaza: questo vale più di mille comizi», osserva Di Nubila. «La pace non appartiene a uno schieramento, ma alla polis, all’interesse comune. È dimensione alta e universale, che riguarda la convivenza e la dignità di tutti».

Alla base c’è una visione personalista: «Noi a Padova siamo personalisti. Ricordo Mounier, che definiva la persona “un assoluto umano”, e Maritain, che vedeva nell’equilibrio tra individualità e socialità la chiave della persona. Su queste basi si può impostare un dialogo che non si lasci intrappolare dalle ideologie di parte».

Il programma dell’edizione 2025 mette insieme voci e storie di grande spessore. Ci saranno Carlo Cefaloni, giornalista e scrittore di Città Nuova; il Nobel per la pace Riccardo Garantini; Marcello Savatta di Emergency, testimone dell’impegno in Africa e Asia; e realtà associative radicate: le ACLI, con il vicepresidente nazionale Italo Sandrini; la Comunità Papa Giovanni XXIII, con la testimonianza di Stefano Vitali; Carità senza confini, attiva in Africa, India, Romania e Ucraina; e San Marino for the Children, che ha già garantito istruzione a 13.000 bambini africani.

Spazio anche ai giovani innovatori: «Verrà anche presentato un progetto di depurazione dell’acqua per villaggi africani», racconta Di Nubila. «La pace passa anche dalla giustizia sociale e dall’accesso ai beni primari. Costruire pace significa anche garantire acqua pulita». Il Forum si aprirà con il saluto del nuovo vescovo, monsignor Domenico Beneventi, segno di continuità e rinnovato slancio della diocesi.