Leone XIV: «Insieme possiamo essere efficaci a dire "no" alla guerra e a una economia che impoverisce i popoli e la Terra»

Non si prestano a interpretazioni le parole di papa Leone XIV. Incontrando i rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali, e quelli di altre religioni che hanno preso parte alla celebrazione inaugurale del suo ministero petrino dice subito che «uno dei punti forti del pontificato di Papa Francesco è stato quello della fraternità universale. Su questo lo Spirito Santo lo ha davvero “spinto” a far avanzare a grandi passi le aperture e le iniziative già intraprese dai Pontefici precedenti, soprattutto a partire da San Giovanni XXIII. Il Papa della Fratelli tutti ha promosso sia il cammino ecumenico sia il dialogo interreligioso, e lo ha fatto soprattutto coltivando le relazioni interpersonali, in modo tale che, senza nulla togliere ai legami ecclesiali, fosse sempre valorizzato il tratto umano dell’incontro. Dio ci aiuti a fare tesoro della sua testimonianza!».

Ricorda che la sua elezione «è avvenuta mentre ricorre il 1700° anniversario del Primo Concilio Ecumenico di Nicea», tappa «fondamentale per l’elaborazione del Credo condiviso da tutte le Chiese e Comunità ecclesiali». Il Pontefice, incontrando il patriarca Bartolomeo, conferma il viaggio, entro l'anno, già in programma con papa Francesco e ribadisce che considera tra i suoi «doveri prioritari la ricerca del ristabilimento della piena e visibile comunione tra tutti coloro che professano la medesima fede in Dio Padre e Figlio e Spirito Santo». Una preoccupazione, quella per l’unità, che gli è sempre stata a cuore come dimostra il motto scelto per il ministero episcopale e che ha mantenuto nello stemma pontificio: ««In Illo uno unum, un’espressione di Sant’Agostino di Ippona che ricorda come anche noi, pur essendo molti, “in Quell’unico – cioè Cristo – siamo uno”. La nostra comunione si realizza, infatti, nella misura in cui convergiamo nel Signore Gesù Cristo. Più siamo fedeli e obbedienti a Lui, più siamo uniti tra di noi. Perciò, come cristiani, siamo tutti chiamati a pregare e lavorare insieme per raggiungere passo dopo passo questa meta, che è e rimane opera dello Spirito Santo».

Assicura, con parole chiare «la mia intenzione di proseguire l’impegno di Papa Francesco nella promozione del carattere sinodale della Chiesa Cattolica e nello sviluppo di forme nuove e concrete per una sempre più intensa sinodalità in campo ecumenico». E non guarda solo al rapporto tra Chiese cristiane. «Il nostro cammino comune», dice subito, «può e deve essere inteso anche in un senso largo, che coinvolge tutti, nello spirito di fraternità umana». Ripete con forza che «oggi è tempo di dialogare e di costruire ponti. E pertanto sono lieto e riconoscente per la presenza dei Rappresentanti di altre tradizioni religiose, che condividono la ricerca di Dio e della sua volontà, che è sempre e solo volontà d’amore e di vita per gli uomini e le donne e per tutte le creature. Voi siete stati testimoni dei notevoli sforzi compiuti da Papa Francesco in favore del dialogo interreligioso. Attraverso le sue parole e le sue azioni, ha aperto nuove prospettive di incontro, per promuovere “la cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca come metodo e criterio”».

Un saluto particolare poi lo riserva «ai fratelli e alle sorelle ebrei e musulmani. A motivo delle radici ebraiche del cristianesimo, tutti i cristiani hanno una relazione particolare con l’ebraismo. La Dichiarazione conciliare Nostra aetate (n. 4) sottolinea la grandezza del patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei, incoraggiando alla mutua conoscenza e stima. Il dialogo teologico tra cristiani ed ebrei rimane sempre importante e mi sta molto a cuore. Anche in questi tempi difficili, segnati da conflitti e malintesi, è necessario continuare con slancio questo nostro dialogo così prezioso».

Per quanto riguarda invece «i rapporti tra la Chiesa Cattolica e i musulmani» ricorda che questi «sono stati segnati da un crescente impegno per il dialogo e la fraternità, favorito dalla stima per questi fratelli e sorelle “che adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini”. Tale approccio, fondato sul rispetto reciproco e sulla libertà di coscienza, rappresenta una solida base per costruire ponti tra le nostre comunità».

Infine parlando a tutti i rappresentanti delle altre tradizioni religiose ringrazia per il «contributo alla pace». Infatti, spiega, «in un mondo ferito dalla violenza e dai conflitti, ognuna delle comunità qui rappresentate reca il proprio apporto di saggezza, di compassione, di impegno per il bene dell’umanità e la salvaguardia della casa comune. Sono convinto che, se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremo essere efficaci nel dire “no” alla guerra e “sì” alla pace, “no” alla corsa agli armamenti e “sì” al disarmo, “no” a un’economia che impoverisce i popoli e la Terra e “sì” allo sviluppo integrale. La testimonianza della nostra fraternità, che mi auguro potremo mostrare con gesti efficaci, contribuirà certamente a edificare un mondo più pacifico, come desiderano in cuor loro tutti gli uomini e le donne di buona volontà».