Matilda de Angelis si confida: «Soffro d’ansia da quasi tre anni»

"Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare". Non è la prima volta che l’attrice romana Matilda de Angelis si confida sui social. In questa occasione l’ha fatto con un lungo post su Instagram e delle foto di lei triste in treno, in lacrime in auto, con l’acne sul viso: " Bisogna imparare a cercare aiuto " dice la giovane ventiseienne che si mostra senza trucco durante un viaggio in treno; "Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci, perché ogni minimo cambiamento anche quotidiano poteva significare per me la rottura di un 'equilibrio' a cui mi aggrappavo per convincermi che andasse tutto bene". E fa notare l'attrice: "Per me l'acne è stato il sintomo di questo grande male, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa". E quindi ragiona: "Bisogna imparare a essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto alle proprie fragilità, a rispettare i tempi e gli spazi che ci sono consoni, bisogna imparare a non essere nemici di noi stessi, a rispettarci nelle nostre zone di luce come in quelle d'ombra". E conclude: "Io sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito (lavorativo, sentimentale ecc.) mi ha intossicato la mente . Capire chi siamo, cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno, quali persone, cose, situazioni ci fanno bene e quali no, è necessario per crescere e guarire. Alla fine ridiamo, che col tempo tutto passa. O quasi".

ANSIA, SALUTE MENTALE E PERCEZIONE DEL SÉ: L’INDAGINE SOLETERRE, I DATI IN ITALIA

Proprio in questi giorni la Fondazione Soleterre ha presentato alla Camera dei Deputati i risultati di un’indagine sulla percezione da parte della popolazione italiana della propria salute mentale e a verificare la conoscenza della misura del bonus psicologo messo a disposizione dal Governo.

Il primo focus dell’indagine è centrato sul comprendere quanto gli italiani hanno consapevolezza del proprio stato di benessere psicologico e la loro propensione alla psicoterapia. Ne emerge che:

• il 12% degli italiani considera la propria salute mentale cattiva/pessima;

• il 25% degli italiani afferma che la pandemia ha avuto ripercussioni negative sulla loro salute mentale;

• il 20% degli italiani ha avuto a che fare con la psicoterapia, per sé o per un familiare o per entrambi;

• il 67% di chi ha intrapreso un percorso di psicoterapia durante la pandemia ne faceva ricorso anche prima e il 93% di loro afferma che il percorso ha migliorato la propria salute mentale;

• il 60% di chi non ha fatto ricorso alla psicoterapia, invece, afferma di non averne bisogno/stare bene così, il 23% crede di farcela da solo a superare ogni difficoltà, il 22% afferma di non usufruirne a causa dei costi proibitivi;

• il costo medio percepito di una seduta di psicoterapia è pari a 79 euro.

Il secondo focus dell’indagine ha voluto andare a fondo della misura del bonus psicologo:

• il 62% degli italiani dichiara di avere sentito parlare del bonus psicologo;

• il 28% di chi è a conoscenza del bonus psicologo afferma di conoscere anche il valore del contributo economico previsto dalla misura;

• il 75% degli italiani ritiene la misura molto/abbastanza utile;

• il 14% degli intervistati conosce la modalità di accesso al bonus tramite INPS;

• per il 44% degli italiani la procedura di accesso al bonus psicologo tramite il sito INPS sarà semplice;

• il 24% degli italiani dichiara che ne usufruirà;

• tra coloro che ne usufruiranno, il 60% lo farà per sé e il 33% sia per sé che per un familiare.



​«Secondo l’articolo 32 della Costituzione italiana “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Siamo ancora lontani dalla possibilità di beneficiare del diritto alla salute psicologica, in forma gratuita, a livello nazionale in modo paragonabile a quanto accade per l’accesso ai medici di base. Il bonus psicologo è un importante strumento, in tale senso, che speriamo possa essere di aiuto a molte persone che non hanno accesso, altrimenti, al supporto psicologico e alla psicoterapia. Occorre mettere al primo poso dell’agenda politica la salute mentale, intesa come creazione di misure strutturali, sistematiche e durature non solo con la formula del bonus, per investire nell’avvio di processi di autodeterminazione degli individui fortemente disorientati - come noi tutti – nelle grandi emergenze che stiamo attraversando in questi tempi post-moderni, dal Covid alla guerra» dichiara Damiano Rizzi, psicoterapeuta dell'età evolutiva e Presidente della Fondazione Soleterre.



«Il bonus psicologo non è una risposta. È una domanda. Che interroga ognuno di noi, in particolare dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia. La ricerca di Soleterre ci dice che a questa domanda corrisponde positivamente tre quarti del Paese e che un italiano su quattro si dice pronto a usarlo, il bonus. La piattaforma INPS ci dirà tra breve se la misura - come si dice in gergo - tirerà e quanto. Io credo che questa domanda ci chiederà di diventare strutturale, di far parte stabilmente della offerta di cura del servizio sanitario nazionale, di continuare a interrogare l’ombra della pandemia, quella psicologica» aggiunge Filippo Sensi, deputato PD.



Secondo Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia: «Il bonus psicologico rappresenta un primo passo per rispondere al bisogno degli italiani di prendersi cura del proprio benessere psicologico. L’indagine di Soleterre parla chiaro: solo 1 italiano su 5 ha fatto ricorso alla psicoterapia per sé o per un familiare, ma 3 italiani su 4 ritengono il bonus psicologico uno strumento utile in questo senso. Lasciamoci guidare da questo dato e proviamo a intercettare i bisogni prima delle emergenze per raggiungere più alte probabilità di cura e ottenere un risparmio in termini di costi sociali ed economici per la collettività. Il bonus psicologico è anche un’occasione da non sprecare: testiamolo anche nell’ottica di rendere l’accesso a questo tipo di servizi sempre più comprensibile ai cittadini».



«Già da giugno 2020 abbiamo attivato insieme a Fondazione Soleterre una rete nazionale di psicologi e psicoterapeuti. Un progetto nato dall’esperienza Covid-19 vissuta insieme a Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia che ci ha portati alla creazione di un Fondo nazionale per il supporto psicologico Covid-19, presente in tutte le regioni italiane, che ha dato supporto psicologico a oltre 4 mila persone in difficoltà economica. Il Fondo è stato realizzato in collaborazione con, Università di Pavia – Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia» conclude Alessandro Venturi, presidente IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.