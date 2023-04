Nascite al minimo, che fare? La salvezza arriva dai migranti

Lo scorso Venerdì 7 aprile (venerdì santo), l’Istat ha diffuso il report sugli indicatori demografici della popolazione italiana per il 2022. Complice la data, prossima alla Pasqua e quindi dominata dall’aspetto religioso, non ci risulta le sia stata dedicata molta attenzione, salvo le abituali interviste-flash a qualche esperto e a qualche politico (di cui parleremo), senza i dovuti approfondimenti che i dati meriterebbero, e che è quello che cercheremo di fare con questa nota. In realtà, non sappiamo quanto voluta, ma la data del venerdì santo risulta altamente simbolica, per quello che il report contiene. Innanzitutto, esso segnala che la popolazione italiana, in diminuzione da tempo, è scesa sotto il 58 milioni: «Alla luce dei primi risultati provvisori, la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno sull’anno precedente. Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero». In effetti, se depurata dall’effetto dovuto ai movimenti migratori, la situazione del cosiddetto “saldo naturale” si presenta molto più drammatica: «I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo minimo storico, con un saldo naturale quindi di -320mila unità». Quindi, se fosse per le dinamiche interne della nostra popolazione, nel corso del 2022 noi avremmo perso 320.000 abitanti, una popolazione pari all’incirca a quella delle città di Bergamo e Brescia sommate insieme! La causa principale di questo disastro, di questo lento (ma neanche troppo!) suicidio demografico a cui andiamo incontro, viene ovviamente indicata dall’Istat nel calo delle nascite: «Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall’unità d’Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti». Ma attenzione: è la considerazione che segue, quella che deve far scattare potenti campanelli d’allarme: «Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni). Se nel corso del 2022 si fosse procreato con la stessa intensità e lo stesso calendario del 2019, il calo dei nati sarebbe stato pari a circa 22mila unità, totalmente attribuibile, pertanto, alla riduzione e all’invecchiamento della popolazione femminile in età feconda. La restante diminuzione, di circa 5mila nascite, risulterebbe invece causata dalla reale diminuzione dei livelli riproduttivi».

È quella che gli esperti chiamano “trappola demografica”: il calo della natalità è stato ormai talmente duraturo da “prosciugare” il bacino della popolazione femminile in grado di poter generare nuovi nati. In pratica, anche un robusto – anche se altamente improbabile, vista la consistenza del trend che l’Istat registra – aumento del tasso di natalità non ci consentirebbe di recuperare il gap tra nascite e morti, e quindi il processo di invecchiamento e di progressiva contrazione della nostra popolazione è destinato a proseguire, con tutte le conseguenze di carattere sociale, economico, sanitario e assistenziale che esso comporta. Ecco perché i commenti dei rappresentanti delle istituzioni politiche, compreso il ministro della famiglia, che si sono affrettati ad elencare i provvedimenti, (soprattutto di carattere economico, quale l’assegno unico universale per i figli), che sono stati presi per rilanciare la natalità, non colgono il segno, e dimostrano una debole consapevolezza della vera natura e della reale gravità della sfida demografica che abbiamo davanti. Non solo, ma è evidente che anche un auspicato - anche se ripeto altamente improbabile - rilancio delle nascite inizierebbe a produrre i suoi effetti sull’equilibrio della popolazione non prima di 20-25 anni. E allora che fare? Bisognerebbe iniziare a guardare a questi fenomeni in un’ottica più ampia, nel contesto globale delle migrazioni che riempiono, quasi sempre malamente, le pagine della nostra cronaca, ed iniziare ad accettare quella realtà che ostinatamente gli italiani, influenzati da una facile propaganda xenofoba e sciovinista, da decenni in larga parte si rifiutano di guardare. Innanzitutto, è ora di ammettere che già ora senza l’apporto degli immigrati regolari presenti tra noi, (pari a poco più di 5 milioni, l’8,6% della popolazione residente), l’Italia, la sua economia e il suo sistema di welfare sarebbero in bancarotta. Basti pensa che da decenni ormai circa un quarto delle (poche!) nascite che registriamo annualmente provengono da famiglie con almeno un genitore straniero.