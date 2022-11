Chi era padre Ambrosoli, il medico missionario ora proclamato beato

Quando Giuseppe Ambrosoli andò dal padre Giovanni Battista per dirgli che non avrebbe lavorato nell’azienda di famiglia, quella del miele e delle caramelle, ma sarebbe diventato medico e missionario, il padre, un tipo liberale ma poco devoto, gli disse: «Fai quello che ti senti però, se diventi prete, tieniti lontano dal potere. Sporcati le mani, resta con i piedi per terra, sii persona semplice».

È esattamente la vita di padre Giuseppe Ambrosoli, penultimo di otto figli, venuto al mondo nel 1923 insieme con l’azienda del miele, resa celebre dal celebre motto “Che bontà!” che negli anni Sessanta spopolava in Tv con Carosello, che sarà proclamato beato domenica 20 novembre dal Nunzio apostolico in Uganda, monsignor Luigi Bianco, in rappresentanza di papa Francesco.

Anche se per gli ugandesi, padre Ambrosoli è santo da oltre mezzo secolo. Da quando, era il 1956, arrivò come medico a Kalongo, nel nord del Paese, ai piedi della Montagna del Vento, dove ancora oggi l’aspettativa di vita non arriva a 56 anni e malaria e malnutrizione sono tra le prime cause di morte. S’imbarca a Venezia, arriva a Mombasa, e da lì su un camion per milleduecento chilometri fino a Kalongo, nella diocesi di Gulu. Ci trova una capanna col tetto di paglia, gli dicono che è un dispensario per le donne incinte. Sotto la sua guida, lo trasforma in un vero e proprio ospedale formando medici e infermieri e dotandolo di vari reparti, dall’Ostetricia alla Chirurgia. Tre anni dopo fonda anche la Scuola per ostetriche e infermiere con la collaborazione delle missionarie comboniane.

Ambrosoli aveva le idee chiare. Dopo la laurea in Medicina nel 1949, vola in Gran Bretagna per specializzarsi in Medicina Tropicale al London Tropical Disease Institute. Il 17 dicembre 1955 viene ordinato prete a Milano dal futuro Paolo VI. Aveva scelto i Missionari Comboniani perché potevano mandarlo in terra di missione in tempi brevi. A una condizione: che potesse fare anche il medico. «Era un uomo del fare animato da una fede profonda», dice Giovanna, nipote di padre Giuseppe, ora a capo dell’omonima Fondazione che sostiene finanziariamente il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e la St. Mary’s Midwifery Training School, riconosciuta dal Ministero della Sanità Ugandese come una delle migliori scuole di ostetricia del Paese, entrambi scampati alla guerra civile che ha insanguinato l’Uganda per oltre vent’anni e oggi unico avamposto per la salute di mezzo milione di persone in una delle zone più povere e martoriate dell’Africa.

«Il primo ricordo che ho di lui è quando, tredicenne, andai con papà a Fiumicino per accoglierlo di ritorno da Entebbe. Doveva fare un giro per procurare fondi per l’ospedale», racconta Giovanna, «l’ultimo risale al 1986, un anno prima della sua morte. Io frequentavo l’Università, lui venne a casa nostra a Milano e mi chiese cosa stessi studiando. È come un flash: il sorriso mite dello zio che si affaccia sulla porta della camera».