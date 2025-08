Papa Leone ai giovani: «L'amicizia con Dio e tra di noi può cambiare il mondo»

Amicizia, Coraggio, attrazione della fede e del silenzio. I giovani, una messicana, una italiano e un americano, interrogano il Papa. Per chiedergli come trovare una fede genuina, come la fede possa aiutare a costruire il futuro, come trovare il coraggio per scelte radicali e significative, come fare per incontrare veramente il Signore ed essere certi della sua presenza anche in mezzo alle difficoltà».

Cala il silenzio quando il Papa comincia a parlare. Sono tutti attenti alle sue parole. «Le relazioni con altre persone sono indispensabili per ciascuno di noi», dice Leone. E. Questi strumenti, aggiunge, «risultano però ambigui quando sono dominati da logiche commerciali e da interessi che spezzano le nostre relazioni in mille intermittenze». Ancora papa Francesco «ricordava che talvolta i “meccanismi della comunicazione, della pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormentati, dipendenti dal consumo”.«Allora le nostre relazioni diventano confuse, sospese o instabili. Quando lo strumento domina sull’uomo, l’uomo diventa uno strumento: sì, strumento di mercato, merce a sua volta.. Anche se secoli fa, al tempo di Sant’Agostino, non c’era questo sviluppo tecnologico, lui coglieva «il profondo desiderio del nostro cuore» verso questa amicizia. «. Cercava la verità che non illude, la bellezza che non passa. Come l’ha trovata? Come ha trovato un’amicizia sincera, un amore capace di dare speranza? Incontrando chi già lo stava cercando: Gesù Cristo. Come ha costruito il suo futuro? Seguendo Lui, suo amico da sempre». L’amicizia con Gesù è la nostra stella popolare», dice il Papa. E richiama Pier Giorgio Frassati, che sarà canonizzato il 7 settembre, che scriveva «vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la Verità non è vivere, ma vivacchiare». E conclude la prima risposta ricordando che «l’amicizia può davvero cambiare il mondo, l’amicizia è una strada per la pace».