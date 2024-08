Portiamo i giovani alla scoperta dell’essenziale

di Giorgio Paolucci

Il Meeting per l’amicizia tra i popoli è una ghiotta occasione per conoscere, incontrare, ascoltare, guardare,

dialogare, cantare, ballare… Ce n’è per tutti i gusti, ma non nel senso del supermercato. Ogni anno gli eventi proposti prendono le mosse da un leitmotiv che suona come una sfida. Questa volta, dal 20 al 25 agosto, è stata scelta una frase tratta da un romanzo dello scrittore americano Cormac Mc-Carthy: «Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?». Questa domanda-provocazione sarà anche il filo conduttore del Villaggio Ragazzi, un luogo frequentato da un numero crescente di visitatori (l’anno scorso oltre 20 mila). Tutt’altro che un “baby-parcheggio” dove i genitori depositano i figli mentre loro vanno a vedere una mostra o a seguire uno degli incontri proposti per i grandi. Piuttosto, un luogo offerto a bambini e ragazzi per entrare nello spirito e nei contenuti del Meeting secondo modalità adeguate ai loro interessi

e alle loro capacità. E che spesso coinvolge e affascina anche i genitori. Il Villaggio ragazzi La proposta di quest’anno prevede tre mostre: un viaggio nel magico mondo di Oz per scoprire cosa può davvero riempire il cuore, un’immersione nelle meraviglie dei mosaici di Ravenna e un incontro con la figura di san Francesco. E ancora, sei spettacoli allestiti in un’arena-teatro, cento laboratori in cui misurarsi con arte, scienza, storia, fumetti, giornalismo, musica, cucina, spesso con ospiti di alto livello, un’area per giochi da tavolo, uno spazio racconti, due giardini delle famiglie dove riposarsi tra un’attività e l’altra, un servizio per famiglie con figli con disabilità chiamato La carezza del Villaggio e lo spazio Enjoy Square riservato ai ragazzi delle medie. Il tutto distribuito su un’area di 3 mila metri quadrati e con la partecipazione di 90 volontari.

Chi c’è dietro questo vulcano di iniziative? Ci sono mamme vulcaniche, che da qualche anno hanno preso in mano ideazione, preparazione e gestione delle attività. Mamme legate da un’amicizia, come dice il titolo che hanno dato al loro gruppo: La grande compagnia.