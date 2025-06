Referendum abrogativo, non ritirare la scheda? Lo stesso che non votare, ma meno chiaro

Mi si nota di più se vado a votare al referendum, se non ci vado, se ci vado e non ritiro la scheda? Le variabili dei comportamenti dichiarati dai politici in vista del referendum con cinque quesiti, 4 sul lavoro e uno sulla cittadinanza, dell’8-9 giugno, potrebbero anche suggerire che si faccia il verso a una battuta cinematografica fortunata e molto riciclata. In particolare sta facendo discutere l’affermazione della presidente del Consiglio che ha annunciato: “Andrò a votare ma non ritirerò le schede”. Dato che il tema è serio, abbiamo chiesto al professor Francesco Rigano, ordinario di Diritto costituzionale e Giustizia costituzionale e diritti fondamentali all’Università degli Studi di Pavia di aiutarci a capire.

Professor Rigano cominciamo da qui: il voto è un diritto, un dovere o tutte e due le cose?

«Nella Costituzione il voto è qualificato sia come diritto sia come dovere civico. Questa apparente contraddizione è stata interpretata dagli studiosi più autorevoli come facoltà lasciata al legislatore di decidere secondo i momenti storici se debba essere inteso come un dovere o come un diritto che, in quanto tale, può anche non essere esercitato. Fino al 1993 vigeva una norma che prevedeva che l’esercizio del voto fosse un obbligo al quale il cittadino non poteva sottrarsi senza venir meno a un dovere verso il Paese. C’era anche una precisa sanzione: la menzione sul certificato di buona condotta su cui si scriveva: “Non ha votato”. Oggi il certificato non esiste più e neppure quella disposizione: l’ha sostituita una legge del 1993 che si limita ad affermare che il voto è un diritto di tutti i cittadini. Ma è vero che il suo esercizio rappresenta anche un dovere civico in forza dell’articolo 48 della Costituzione».

In questo momento il tema è attuale per il referendum abrogativo. Che cos’è il quorum e perché può influire sulla scelta di votare o meno?

«Perché un referendum abrogativo (si chiede se togliere una legge ndr.) sia valido è necessario che vada a votare il 50%+1 degli aventi diritto, ossia dei cittadini con diritto di voto. È questo il caso dei 5 quesiti dell'8-9 giugno. Se il 50% +1 uno di chi ne ha diritto va a votare, vince il sì o il no, sulla base di chi ottiene più voti. Se invece la metà +1 non ci va, non si raggiunge il “quorum costitutivo”, ossia la maggioranza assoluta dei voti validi, e il procedimento referendario si ferma: lo scrutinio viene comunque fatto per ragioni di “suggestione politica”, ma senza effetti giuridici».