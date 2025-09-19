San Gennaro, un mistero che la scienza ha reso più profondo

Come avviene per tutto ciò che non riguarda direttamente il depositum fidei (alla pari, per esempio, dei fatti di Lourdès, di Fatima o della questione della Sindone),la Chiesa non si è mai pronunciata ufficialmente sulla "miracolosità", la "soprannaturalità" di quanto avviene a Napoli. E avviene, di solito, in tre ricorrenze: innanzi tutto il 19 settembre ma anche la prima domenica di maggio e il 16 dicembre (in quest'ultima data, spesso il fenomeno manca, mentre si è verificato in occasioni di avvenimenti particolari o di visite di personaggi illustri) .

C'è dunque la possibilità che anche un cattolico che intenda restare tale neghi la "soprannaturalità" di ciò che avviene attorno a quel misterioso sangue. Ma questa negazione dovrebbe innanzi tutto tenere conto dell'imponente consenso morale costituito da dichiarazioni favorevoli di una lunga serie di Papi, di cardinali, di vescovi oltre che dal sensus fidei di quei "piccoli" e "poveri" privilegiati dal Vangelo. Inoltre, sul negatore incomberebbe l'obbligo - come per ogni altro caso complesso e aperto al mistero - di documentarsi con rispetto e con serietà. Dovrebbe poi rendersi conto di persona dello svolgimento del "prodigo": è una possibilità data a chiunque. Anzi, anche di recente il cardinal Ursi ha esortato gli studiosi a ogni possibile indagine, purché sia garantita l'integrità della delicatissima reliquia.

Gli esami scientifici sono stati finora bloccati dal fatto che le due ampolle sono sigillate con un mastice durissimo che ne impedisce l'apertura senza infrangerla. Qualche studioso ipotizza l'apertura di un piccolissimo buco con un trapano a punta di diamante (o con un laser) per estrarre una goccia della sostanza quando è sciolta e sottoporla così ad analisi. Tuttavia, permane il rischio di provocare la rottura di recipienti che, stando alle indagini recenti, hanno circa quindici secoli di vita. Che comunque il contenuto sia senza dubbio sangue, è stato dimostrato dall'analisi spettrografica eseguita da professori dell'università di Napoli.

Ma anche senza ulteriori indagini, è certo che il "miracolo" di san Gennaro costituisce un unicum (c'è notizia di altri sangui dal comportamento anomalo - a Napoli stessa, ad esempio, quello di santa Patrizia -ma presentano caratteristiche diverse) che sfida le fondamentali leggi della fisica.

«Ci troviamo di fronte», scrive un biologo. «a una sostanza solida, sigillata, secolare, che in modo irrefutabile si liquefa, cangia di colore, di volume, di peso, di viscosità davanti ai nostri occhi, in inverno o in estate, col freddo o col caldo, con la folla o con poche persone, a date fisse o variabili, per otto giorni di seguito, restando ora liquida, ora semiliquida, ora pastosa, ora semisolida. Oppure non si liquefa affatto».

Tutte le spiegazioni "naturali" proposte nei secoli non sono state in grado di dare alcuna interpretazione convincente. E tutti i tentativi di riprodurre il fenomeno artificialmente sono falliti. La variazione di volume è imponente (talvolta il sangue sembra "gonfiarsi" riempiendo tutto il recipiente, altre volte occupa uno spazio assai minore) e inspiegabile: nessuna sostanza passando dallo stato solido a quello liquido può assumere condizioni sempre diverse. Anche il colore cambia di volta in volta, dal rosso squillante a quello cupo a quello giallastro: anche qui ci troviamo di fronte a un enigma. Pure il peso sembra variare, ma una misura esatta è difficile poiché si è costretti a pesare l'ampolla con la teca cui aderisce in modo sinora non separabile.

Altro aspetto che sfugge del tutto alle leggi della fisica è la notevolissima variazione del tempo impiegato nel passaggio dallo stato solido a quello fluido: ora istantaneo, ora dopo qualche minuto od ora o giorno. Talvolta la solidificazione è tanto repentina che il sangue resta in diagonale.

I molti che vorrebbero sbrigarsi del fenomeno "san Gennaro" dicendo semplicisticamente che obbedisce a qualche causa naturale che ora non conosciamo ma che scopriremo in futuro, devono fare i conti con una realtà precisa: il fenomeno cozza contro tutte le leggi fondamentali della fisica che già ci sono ben note. Più che rinviare, dunque, a un ipotetico futuro, bisogna fare i conti con un presente che contraddice ogni nostra conoscenza.