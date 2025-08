Il Papa: «Siete il segno che un altro mondo è possibile»

«Noi siamo con i ragazzi da Gaza, Ucraina e da ogni terra insanguinata dalla guerra», dice Leone al termine della messa. E dà appuntamento a Seoul rinnovando l’invito di papa Francesco. Prevost, nel ringraziare «per il dono di questi giorni», sprona i ragazzi a essere «segno che un mondo di amicizia è possibile, dove i conflitti non sono risolti con le armi. Con Dio è possibile. Uniti a Gesù sarete la vita del mondo, il sale della terra, seme di speranza dove vivete», dice loro. Ringrazia gli educatori, i sacerdoti, i giovani, quanti sono presenti e quanti hanno accompagnato con la preghiera. Ricorda Maria e Pascal, «le due giovani pellegrine, una spagnola e una egiziana, che ci hanno lasciato in questi giorni» e le affida al Signore. E, in attesa di rivederli, dal 2 all’8 agosto in Corea, per la Giornata mondiale della gioventù già convocata dal suo predecessore li lascia con l’invito pressante ad andare avanti. «Abbiate coraggio», dice loro. Perché Gesù ci dice «Io ho vinto il mondo».

Poi, dismessi i paramenti della messa, prima di lasciare la spianata si rivolge ancora ai ragazzi e chiede di portare il saluto a tanti giovani che non sono potuti venire perché ci sono tanti Paesi dai quali non si può uscire per le note ragioni. «Portate questa gioia a tutto il mondo», ripete mentre i ragazzi scandiscono il suo nome. «Voi siete il sale della terra, siete la luce e portate questo messaggio a tutti i giovani che hanno bisogno di questa speranza. E buon viaggio», conclude prima dell'ultimo giro in papamobile verso l'elicottero che lo riporta in Vaticano.