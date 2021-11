La scienziata che porta l'Italia su Marte: «Non siamo frutto del caso»

L'astrobiologa Teresa Fornaro, 34 anni, originaria di Brusciano, in provincia di Napoli, ricercatrice dell'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica) di Firenze, è l'unica italiana tra i tredici scienziati che partecipano alla missione spaziale della Nasa Mars 2020, lanciata ufficialmente il 30 luglio 2020. Il primo momento della verità è arrivato la sera del 18 febbraio scorso quando la sonda Perseverance è riuscita ad atterrare sul Pianeta rosso. Il secondo potrebbe arrivare tra circa dieci anni da Montdenier e Monatagnac, i nomi dei due campioni di roccia, sottili come una matita e lunghi circa sei centimetri, che Perseverance è riuscita a scavare e “catturare” due mesi fa dalla piccola roccia grigiastra Rochette, nel cratere Jezero, a Nord dell'equatore marziano, che circa tre miliardi e mezzo di anni fa ospitava probabilmente un ambiente non lontano da quello terrestre, e nel quale sono ancora riconoscibili le tracce del delta di un fiume che successivamente occupò l'intero bacino, dando origine a un lago. Questi due frammenti di roccia ci diranno se c’è stata vita su Marte e, quindi, se è possibile che ci sia anche in futuro. «Questo è l'obiettivo principale della missione», spiega Fornaro, rientrata in Italia nel 2019 dopo aver vinto un concorso per “Giovani ricercatori”, «ma per rispondere a questa domanda occorre studiare la geologia e l'atmosfera del pianeta». La ricercatrice, che a giugno ha ricevuto il Premio “Marisa Bellisario” e il 10 ottobre è stata ospite del Festival Bergamo Scienza, avverte: «Le missioni spaziali hanno tempi lunghi e risultati incerti. Solo per lanciare Perserverance ci sono voluti sette anni di lavoro».

«Forse arriveremo su Marte fra trent'anni, se siamo bravi possiamo farcela anche in venti. Colonizzarlo non è impossibile ma occorrono tempo e risorse per creare un ambiente abitabile per l'uomo».

Dove lavorano gli altri scienziati?

«La maggior parte negli Stati Uniti. Le istituzioni estere sono tre: io rappresento l'Inaf, poi c'è un collega di Oxford e un altro di un'università canadese. Siamo solo in due con un focus sulle molecole organiche, gli altri progetti sono più incentrati sulla geologia di Marte».

Come si svolge la sua giornata di lavoro?

«Dopo aver analizzato i dati del giorno precedente, sviluppiamo un piano di operazioni che la sonda deve eseguire all'indomani e gli inviamo i comandi. Nelle prime settimane abbiamo lavorato sette giorni su sette, seguendo il “tempo marziano”, perché volevamo ricevere più dati possibili. Tenga conto che il giorno di Marte è più lungo di 40 minuti rispetto a quello terrestre».

Oggi com'è Marte?

«Un pianeta arido, gelido, inospitale per l'uomo, con un livello di radiazioni molto alto perché ha un'atmosfera sottile. Non c'è un campo magnetico come quello terrestre in grado di proteggerci dalle radiazioni dannose. Quattro miliardi di anni fa, però, non era così. C'era acqua in superficie, un'atmosfera più spessa, un campo magnetico, e molecole organiche semplici. Proprio come la terra. Marte, insomma, aveva tutte le carte in regola per dare origine alla vita ma non sappiamo se e in che misura ciò sia avvenuto. Per questo inviamo le sonde in luoghi potenzialmente abitabili nel passato. Un altro obiettivo della missione Mars 2020 è quello di acquisire conoscenze e preparare all’esplorazione umana del pianeta perché oggi l'uomo non potrebbe sopravvivere».

Elon Musk, il proprietario di Space-X, pensa che in futuro potremo abitare su Marte.

«Ci vorrà molto tempo e ingenti risorse per renderlo abitabile. Prima di tutto dovremo analizzare i reperti marziani, poi tornare sulla Luna, più vicina rispetto a Marte, per testare le tecnologie di un viaggio interplanetario. Infine, costruire condizioni di vita “umane” tipo fertilizzare il terreno per renderlo coltivabile, estrarre l'acqua rimasta nel sottosuolo a chilometri di profondità, portare attrezzature ad hoc in grado di trasformare in ossigeno l’anidride carbonica di cui è composta in gran parte l’atmosfera marziana, costruire edifici in grado di schermare dalle radiazioni».

Com'è arrivata a fare questo mestiere?

«Fin da piccola ero attratta dalla scienza e dalla filosofia. Alla fine questi due interessi si sono uniti quando ho incrociato l'astrobiologia, che studia l’origine della vita e la sua distribuzione nell'universo e racchiude aspetti scientifici e filosofici. L'astrobiologia incrocia molte altre discipline, dalla chimica all'ingegneria, dall'astrofisica alla biologia molecolare, e ogni tessera è fondamentale per completare il puzzle».

Lei crede in Dio?

«Sì, non siamo figli del caso o di coincidenze fortuite. L'astrobiologia, in fondo, vorrebbe rispondere agli interrogativi che anche gli uomini di fede si pongono: da dove veniamo, come si è originata la vita, se siamo soli nell'universo, se siamo gli unici, se la terra è l’unico posto per la specie umana o quello più speciale e se ne esistano altri. Credo che dietro alla realtà ci sia un significato più profondo e la scienza può fornire gli strumenti per cercare di svelarlo».

Quando è stata selezionata nel team scientifico della missione?

«Aspettavo i miei figli, Andrea e Aurora, che hanno compiuto un anno da poco. È più impegnativo accudire due gemelli che la missione su Marte (ride, ndr). Per fortuna ho la mia famiglia che mi aiuta. A volte mi collego con la Nasa con Andrea in braccio che piange oppure, mentre lavoro sui dati, devo correre perché Aurora si è svegliata. In quest'ultimo anno abbiamo lavorato in smart working anche noi e nei meeting in video collegamento con gli altri colleghi si sentono i bimbi che piangono. Lavorare così ci ha reso più umani e ha svelato la nostra parte più personale».