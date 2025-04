Non solo Il soldato Ryan: tutti i film che hanno raccontato lo sbarco in Normandia

Tra gli episodi della seconda guerra mondiale lo sbarco in Normandia, chiamato anche D-Day, è uno dei più leggendari e rappresentati dal cinema. Quella battaglia combattuta il 6 giugno 1944 nelle spiagge denominate Omaha e Utah da 156 000 uomini di quattro nazioni (Usa, Inghilterra, Francia e Canada), e che fu l'inizio della disfatta nazista in Europa, costò agli alleati la perdita di 7 844 tra morti, feriti e dispersi sulle spiagge, a cui si aggiunsero 3 799 tra morti, feriti e dispersi tra le truppe aviotrasportate. Già nel momento stesso in cui fu combattuta, la battaglia fu documentata dai più grandi registi del cinema americano che erano al seguito delle truppe: John Ford, George Stevens e Billy Wilder. Il primo spettacolare film che racconta lo sbarco, fu Il giorno più lungo (1962) basato sull'omonimo saggio storico del 1959 di Cornelius Ryan. Diretto da ben cinque registi, schiera un cast stellare: John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Richard Burton, Sean Connery.

Fu un evidente omaggio allo storico Cornelius Ryan il nome scelto da Spielberg per il protagonista del suo kolossal Salvate il soldato Ryan (1988), in onda stasera su Iris: 11 nomination e 6 Oscar, compreso quello per la regia. La lunga scena che apre il film e che descrive proprio il momento dello sbarco, nella sua crudezza e veridicità è una delle più spettacolari della storia del cinema. Lo spunto per la vicenda narrata nasce invece da un altro episodio bellico. Lo sceneggiatore Robert Rodat presso Putney Corners, nel New Hampshire, aveva visto un monumento in memoria dei caduti durante differenti conflitti, dalla guerra civile americana alla guerra del Vietnam. Rodat notò i nomi di otto fratelli che perirono durante la guerra civile. Quando decise di scrivere la storia di una famiglia distrutta dalla guerra scelse di ambientarla durante seconda guerra mondiale e si ispirò alla vera vicenda dei quattro Fratelli Niland , due dei quali morirono durante lo sbarco (un terzo creduto morto lì invece si scoprì che era prigioniero in Birmania) mentre il quarto fratelli, Fritz, venne fatto ritornare negli Stati Uniti.

Vira sul genere spionaggio Le Ultime 36 Ore (1964) di George Seaton, basato sul racconto Beware of the Dog di Roald Dahl, che partecipò alla seconda guerra mondiale nell'aviazione e che poi diventò uno dei più celebri scrittori per ragazzi. Questa la trama: il Maggiore Jeff Pike (James Garner) ha partecipato ai primi di giugno all’ultimo briefing del Generale Eisenhower sullo Sbarco in Normandia. Catturato in Portogallo, gli viene fatto credere al suo risveglio di essere nella Germania post-bellica del 1950, di essere stato torturato e soffrire di amnesia. Comincia a raccontare dettagli dell'invasione all'infermiera Anna (Eva Marie Saint) e al Dottor Gerber (Rod Taylor), ma quando si accorge del trucco, comincia una personale sfida per fuggire e contemporaneamente cercare di non rivelare ai tedeschi i dettagli del D-Day.

Ben poco trionfalistico ma umanissimo Operazione Overlord diretto da Stuart Cooper e vincitore dell’Orso d'Argento al Festival di Berlino. Il film raccomta il D-Day seguendo le sorti del giovane soldato inglese Tom Beddows (Brian Stirmer). Chiamato sotto le armi nel 1944, dopo essere scampato a un bombardamento ed essere tornato in una Londra distrutta rischiando una condanna quale disertore, si trova coinvolto nell'addestramento in vista della sbarco in Normandia. Durante la navigazione ha incubi premonitori: infatti, a pochi metri dalla spiaggia francese, viene colpito in fronte ed è la prima vittima del grande sbarco.

Basato sulla sua esperienza di reduce della Seconda Guerra Mondiale Il Grande Uno Rosso (1980) del regista Sam Fuller Niente retorica hollywoodiana nel ricostruire i principali scenari bellici, dai deserti africani alle foreste belghe, dalla Sicilia a naturalmente le spiagge delle Normandia. Con Lee Marvin, Mark Hamill e Robert Carradine