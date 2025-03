Un’Europa di pace e diritti, ecco i movimenti cattolici che aderiscono alla mobilitazione di Roma

Papa Francesco non ha mai smesso di lanciare appelli per la pace, e il 15 marzo 2025 Roma ospiterà una grande manifestazione a favore dell’Europa e del suo ruolo nel promuovere la giustizia e la riconciliazione tra i popoli. Migliaia di cittadini e numerose associazioni cattoliche scenderanno in piazza per ribadire la necessità di un’Unione Europea impegnata nella difesa della pace e della dignità umana.

Perché si scende in piazza La manifestazione nasce in risposta ai recenti conflitti e alle crescenti tensioni geopolitiche, con l’obiettivo di sollecitare l’Europa a essere protagonista nella mediazione e nella solidarietà internazionale. Le realtà cattoliche che hanno aderito sottolineano l’urgenza di "costruire ponti e non muri", come ha spesso ricordato Papa Francesco. «Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle guerre che ancora insanguinano il mondo. L’Europa deve farsi promotrice di dialogo e riconciliazione», ha dichiarato l’Azione Cattolica in un suo comunicato. L’associazione sarà presente con le proprie bandiere, ha ribadito il valore dell’azione concreta: «Scendere in piazza è necessario perché la pace non resti una questione intellettuale. Tutti insieme siamo una forza grande, una rete di pace», ha dichiarato Marco Di Tommasi, presidente dell’AC di Roma. Anche Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) ha portato centinaia di giovani scout da tutta Italia. Il presidente nazionale Francesco Scoppola ha detto: «In tanti ci hanno chiesto: perché gli scout? Perché questa è casa nostra, è casa di tutti noi, artigiani di pace». In prima fila anche la Comunità di Sant’Egidio, che ha sottolineato la necessità di «una politica europea che ponga al centro la tutela dei diritti umani e l’accoglienza dei più deboli». Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed editorialista di Famiglia Cristiana: «L’unica soluzione è quella di cercare una ‘pace dei forti’. Con papa Francesco, lanciamo un appello accorato al presidente della Russia affinché faccia cessare la spirale della guerra, e al presidente ucraino perché sia aperto a serie proposte di pace».