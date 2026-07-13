«Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre». Con queste emozionanti parole il 10 luglio Benedetta Rossi ha annunciato via social di essere in procinto di concludere il percorso di adozione di «due sorelline». Lei e il marito Marco Gentili diventeranno presto genitori. Una notizia che non ha lasciato indifferenti i fan, tanto che in breve tempo il messaggio è stato raggiunto da un profluvio di commenti di affetto e vicinanza. A questi, in una percentuale del tutto inferiore, si sono aggiunti ulteriori commenti di stupore per l’età dei futuri genitori. La food creator ha 53 anni, il marito 54 anni: un’età compatibile dato che l’istituto dell’adozione prevede una «differenza massima tra adottanti e adottato di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l'altro». A contare, quindi, non è l’età anagrafica di per sè ma la differenza di anni fra i soggetti coinvolti.

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La cuoca e food blogger Benedetta Rossi diventa mamma: «Con mio marito Marco adottiamo due bambine»

Redazione FC
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La felice condivisione di Benedetta Rossi e Marco Gentili si trasforma allora in un’occasione preziosa per ricordare come funziona in Italia l’istituto dell’adozione internazionale, quali sono i requisiti previsti e cosa prevede l’iter. A disciplinare l’adozione e l’affidamento è la legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001). I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale.

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Adozioni internazionali: cosa sono e come funzionano in Italia

Laura Bellomi
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Per quanto riguarda in particolare l’età degli aspiranti genitori, la Commissione per le adozioni internazionali spiega che «la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro» e che «tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo».

L'annuncio di Benedetta Rossi su Facebook ​

I limiti di età introdotti dalla legge, dice ancora la Commissione, «hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale».
Nel post dell’annuncio la stessa Benedetta Rossi accenna a un percorso profondamente desiderato ma anche lungo e impegnativo: «È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà».

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A prescindere dal vissuto di Rossi e Gentile, è vero che l’età anagrafica dei genitori può avere un peso nell’iter complessivo. Spiega ancora la Commissione per le adozioni internazionali: «Poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che la legislazione italiana ha spostato in avanti per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà perché la maggior parte dei Paesi stranieri privilegia le coppie giovani».
Dopo una lunga preparazione ora Benedetta Rossi e Marco Gentile sono finalmente pronti per quello che loro stessi hanno definito «il viaggio più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre». Valigie e passaporti in mano, non resta davvero che augurare loro buon viaggio.