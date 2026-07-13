Il silenzio delle alte quote ha una sua voce segreta. È un respiro antico fatto di vento tra le fronde, di linfa che scorre invisibile, di storie secolari scritte cerchio dopo cerchio nel cuore dei tronchi. Per secoli abbiamo creduto che quel silenzio fosse invulnerabile, un rifugio eterno sopra le nostre miserie metropolitane. In questi giorni di luglio, sulle montagne del Piemonte, quel silenzio è stato squarciato dal ruggito del fuoco. Non una fiammata purificatrice, ma il sintomo violento di una terra malata di febbre.

I numeri, nella loro geometrica e nuda severità, descrivono il perimetro di una strage silenziosa: oltre 800 ettari di bosco ridotti in cenere, settecentomila alberi cancellati dalle mappe e dalla vita. Settecentomila fratelli verdi che non respirano più. La Valsesia ha pagato il tributo più pesante, vedendo svanire 450 ettari di patrimonio forestale.

Poco più a nord, nella Val d’Ossola, il rogo ha ferito Premosello Chiovenda, divorando 226 ettari di querce, faggete secolari e boschi pionieri. Persino l’inviolabilità sacra del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in Valle Soana, è stata violata: il fuoco, partito dalle praterie d’alta quota tra Valprato Soana e Ronco Canavese, si è nutrito di erba olina e rododendri prima di azzannare i boschi di abeti e larici.

Un albero non è semplicemente legname da ardere o un elemento del paesaggio; è un centro di vita, un nodo di relazioni che ospita il mistero della biodiversità. Vederlo bruciare significa assistere alla mutilazione di un pezzo della nostra anima collettiva. Gli incendi di questi giorni non sono nati dalla mano criminale del piromane solitario, ma da una supplenza della natura impazzita. A innescare i roghi sono stati i fulmini. Saette cadute durante temporali secchi su foreste trasformate in polveriere dal caldo esasperato. La natura, aggredita dal clima che noi stessi abbiamo alterato, finisce per autoconsumarsi.

La sera del 9 luglio, la centralina di rilevamento di Domodossola ha registrato un picco istantaneo di 250 microgrammi per metro cubo di polveri sottili. Un valore da megalopoli asiatica, respirato a pieni polmoni dalle comunità alpine. Il giorno successivo la media è scesa a 55 microgrammi, ma il verdetto resta scritto nell’aria: l’inquinamento delle città ha scalato le montagne, restituendoci sotto forma di fumo tossico l’incuria con cui trattiamo la pianura.

Ciò che sgomenta, tuttavia, non è solo l’estensione del danno, ma la mutilazione del tempo. Quando un bosco complesso si dissolve, non si cancella solo lo spazio, si cancella il futuro. Gli esperti della Regione e delle agenzie ambientali sono unanimi: serviranno dai 2 ai 5 anni solo perché le prime specie di piante e animali tornino a popolare quel suolo sterile e carbonizzato. Ci vorranno dai 15 ai 20 anni per vedere lo sviluppo di un bosco giovane, fragile e immaturo. Ma per assistere al ritorno della struttura originaria, per rivedere quelle cattedrali vegetali di querce, faggi e conifere d’alto fusto nella loro piena maturità complessa, occorreranno tra i 50 e i 70 anni.

Significa che chi ha visto bruciare la montagna in questi giorni non vedrà mai più quel bosco com’era. È una condanna generazionale. Stiamo lasciando ai nostri figli e nipoti una terra privata della sua memoria biologica, un paesaggio impoverito e vulnerabile alle frane e al dissesto. È la rottura profonda dell’alleanza tra l’uomo e il Creato, quel patto di custodia che Papa Francesco ci chiedeva incessantemente di rinnovare e che abbiamo barattato con l’illusione di un consumo senza fine.

Questo disastro piemontese non può essere isolato dal contesto macroscopico che stringe l’Italia in una morsa d’afa. Siamo nel pieno della terza ondata di calore dell’estate 2026. L’anticiclone africano non è più un’anomalia meteorologica passeggera, un ospite sgradito di qualche settimana; è diventato la sintassi permanente del nostro clima, una presenza dittatoriale che spinge le temperature verso picchi insostenibili di 40-43 gradi, prosciugando i fiumi, esasperando la siccità e aggravando quella che gli analisti chiamano cooling poverty, l’impossibilità per le fasce più deboli della popolazione di proteggersi dalla canicola. Anche il Po, spossato, vede l’acqua salata risalire drammaticamente dal delta, minacciando le colture.

Il caldo estremo e il fuoco piemontese sono due facce della stessa identica moneta. Sono il grido della terra, che si unisce al grido dei poveri. C'è un legame profondo, quasi mistico, tra la sofferenza di quei 700mila alberi in Valsesia e la fatica dell'anziano rimasto solo in un appartamento di città senza aria condizionata. È la vulnerabilità globale di un sistema che ha perso il suo centro spirituale e la sua bussola civile.

Davanti a questa terra bruciata, la tentazione è la rassegnazione o, peggio, la distrazione che ci fa girare lo sguardo altrove non appena si spengono le ultime braci e i canali d'informazione cambiano notizia. Ma il (nostro) giornalismo, se vuole conservare la sua dignità, deve farsi custode della memoria del danno. Dobbiamo fermarci, guardare quelle ferite nere sui fianchi delle nostre montagne e interrogarci. Non basta più l'indignazione del momento; serve una conversione ecologica profonda, una transizione radicale nei comportamenti e nelle scelte politiche.

Se non comprenderemo che la protezione di un bosco in Val d’Ossola è legata alla nostra stessa sopravvivenza civile ed etica, continueremo a bruciare il nostro domani. Quei 700mila alberi perduti ci chiedono, nel loro tragico silenzio, di ritrovare finalmente l'umanità che abbiamo smarrito.