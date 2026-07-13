Ci sono momenti nella storia della politica internazionale in cui la realtà si prende beffa delle ambizioni. Uno di questi è accaduto pochi giorni fa nello Stretto di Hormuz, dove Donald Trump sognava di proclamare il trionfo della sua diplomazia, "Navi del mondo, accendete i vostri motori!", aveva detto a giugno, e dove invece si ritrova costretto a vedere il fumo dei bombardamenti nemici innalzarsi ancora sulle acque che avrebbe voluto pacifiche.

Lo stato della navigazione nello Stretto di Hormuz

La storia è quella di un accordo scritto male, di un presidente che aveva fretta, e di un Iran che ha letto quelle righe vaghissime come una concessione definitiva: il riconoscimento che lo Stretto è suo, e il mondo può solo passarvi se lui lo consente. È la storia di come una pace costruita in fretta si trasformi in una nuova guerra, più silenziosamente mortale della precedente, perché questa volta non si combatte con bombe ma con il soffocamento dell'economia mondiale.

Torniamo al 14 giugno, quando il memorandum tra Washington e Teheran fu firmato come il sigillo di una vittoria trumpiana. In realtà, era un documento stranamente ambiguo, costruito su frasi che potevano significare tutto e il suo contrario. L'Iran si impegnava a "fare accordi con il massimo impegno per il passaggio sicuro delle navi commerciali", ma subordinandolo alla sua autorizzazione. Avrebbe "condotto dialoghi con l'Oman per la gestione marittima dello Stretto", il che significava, in sostanza, che le modalità di passaggio sarebbero state decise dall'Iran. Il testo vietava i pedaggi che il regime aveva cominciato a esigere, ma solo per 60 giorni. Dopo? Il silenzio è la risposta più eloquente della diplomazia.

Trump aveva una ragione per muoversi così velocemente verso quella firma. L'economia americana soffocava sotto l'inflazione energetica, la sua popolarità precipitava, e aveva bisogno di mostrare ai cittadini che la guerra nel Golfo era finita. A ogni costo. Così non vide, o non volle vedere, che ogni concessione fatta all'Iran senza una garanzia strutturale era un passo verso il consolidamento del suo potere sulla rotta che trasporta un quarto del petrolio mondiale.

L'Iran non è stato ingrato. Ha letto quell'accordo come lo legge un predatore che scopre il nemico distratto: come un'occasione. Ha interpretato ogni frase vaga come una vittoria, ogni silenzio come un riconoscimento. Ha iniziato a comportarsi come se lo Stretto fosse effettivamente suo, e ha iniziato a dettare i termini di passaggio delle navi. Quando il traffico marittimo, nella settimana dopo il 20 giugno, aveva raggiunto il massimo di 400 navi, il numero più alto dall'inizio della guerra, sembrava che la tregua potesse reggere. Poi, nella notte tra il 27 e il 28 giugno, è ricominciato.

Gli attacchi furono una lezione di realtà. L'Iran colpiva basi americane in Giordania, Bahrein, Kuwait. Gli Stati Uniti rispondevano.

Lo Stretto di Hormuz

E mentre i due giganti si scambiavano colpi, lo Stretto si chiudeva di nuovo, non già per il fuoco diretto, ma per il terrore e il caos che lo avvolgono. Le navi, se no insane, non vi passano. Le compagnie di navigazione, che già stavano soffrendo perdite enormi dai tempi della guerra acuta, cominciano a cercare rotte alternative, più lunghe, più costose, più rischiose. La rotta meridionale, vicino alle coste dell'Oman, che gli americani avevano disegnato a maggio come corridoio sicuro, diventa il target preferito degli attacchi iraniani. L'Iran non vuole che le navi sfuggano al suo controllo.

E così Trump scopre che il suo memorandum non era una pace, ma un modo elaborato per consegnare lo Stretto nelle mani di chi lo vuole chiudere. L'Iran aveva promesso il passaggio sicuro, ma solo se le navi passavano sotto il suo occhio vigilante, attraverso le sue acque territoriali, con i transponder accesi in modo che potesse identificarle. Era una pace che assomigliava al controllo.

Quella che si sta sviluppando ora non è una vera riapertura dello Stretto: è la sua trasformazione in un territorio conteso, dove il transito dipende dall'umore geopolitico di Teheran, dalle sue necessità negoziali, dal suo desiderio di umiliare Washington. Il caos economico che ne segue tocca tutti, i prezzi del petrolio oscillano come fogli al vento, le catene di approvvigionamento globali tremano, le piccole imprese di paesi lontani dalla guerra pagano il prezzo del gioco dei grandi, ma è calcolato, preciso, quasi chirurgico nella sua brutalità.

In tutto questo, l'Iran compie un'azione geniale di comunicazione: nega la realtà stessa. Trump dice che lo Stretto è aperto. L'Iran dice che è chiuso. Chi ha ragione? Entrambi, in un certo senso. Dipende da cosa intendi per "aperto". Se intendi che legalmente le navi hanno il diritto di passare, allora Trump ha ragione. Se intendi che le navi passano in numero sostanziale, con un transito prevedibile e sicuro, senza paura di attacchi e senza dover pagare per il privilegio di rimanere vive, allora l'Iran ha ragione. Lo Stretto non è un luogo geografico, in questo momento: è uno spazio dove due realtà si scontrano, e la verità si sgretola sotto il peso delle armi.

Trump aveva promesso di riportare la pace, ma è servito solo ad allargare la porta dalla quale la guerra entra ogni giorno un po' più dentro le nostre vite. L'accordo firmato a giugno non era una tregua: era il riconoscimento, scritto in termini impacciati e vaghissimi, che il potere nello Stretto passa definitivamente a chi sa come usarlo. E che il mondo, dall’Italia alle coste del Golfo, pagherà per la velocità con cui quella pace è stata inseguita, e per la cecità con cui è stata sottoscritta.

Lo Stretto di Hormuz rimane aperto, formalmente. Ma è in ostaggio. E quel che rimane della saggezza diplomatica occidentale sa che gli ostaggi non si liberano promettendo loro di andare avanti. Si liberano costruendo accordi che significhino qualcosa per le parti e siano soldi, duraturi e strutturati: non che mutino quando il vento cambia.