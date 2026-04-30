Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna ancora una volta, e in maniera clamorosa, al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio, nell’ambito della riapertura delle indagini: secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe agito da solo «dopo un approccio sessuale», questo sarebbe il nuovo movente secondo gli inquirenti che ipotizzano che la vittima sia stata colpita almeno dodici volte alla testa. L’aggressione sarebbe avvenuta in più fasi, con i colpi letali sferrati lungo le scale che portano alla cantina e dove è stato trovato il corpo della vittima. In sostanza, il killer avrebbe continuato a colpire Chiara Poggi anche quando era ormai incosciente sui gradini, una ricostruzione molto diversa rispetto a quanto accertato nelle precedenti indagini e sentenze con quella definitiva a carico di Alberto Stasi, unico condannato, che sta finendo di scontare la pena a 16 anni di reclusione nel carcere milanese di Bollate.

Un passaggio, le nuove ipotesi d’accusa formulate dalla Procura al termine di mesi d’indagine, che riaccende interrogativi mai sopiti e riporta in primo piano una vicenda che, a quasi vent’anni dai fatti, continua a muoversi tra aule di tribunale e palinsesti televisivi.

Chiara Poggi è stata assassinata il 13 agosto 2007. Da allora è trascorso un tempo che, per una vicenda giudiziaria, appare quasi infinito: un tempo fatto di indagini, processi, assoluzioni e condanne. Non si può dire che sia stato un caso privo di risposte. Al contrario, le risposte sono state molteplici, stratificate, spesso contraddittorie.

Eppure, nonostante una verità giudiziaria formalmente raggiunta, il caso Garlasco non ha mai smesso di generare nuove piste, nuove ipotesi, nuove narrazioni. La riapertura che coinvolge oggi Andrea Sempio, che molto probabilmente sarà rinviato a giudizio, rappresenta solo l’ultimo capitolo di una storia che sembra non trovare una conclusione definitiva.

Se il tempo di questo caso appare senza fine, è interessante osservare anche il movimento che ha prodotto nello spazio sociale. Come un sasso gettato in uno stagno, il delitto di Garlasco ha generato cerchi concentrici sempre più ampi. È partito come la tragedia di una giovane coppia, si è trasformato in uno scontro tra famiglie nella provincia italiana, fino a diventare un caso nazionale capace di dividere l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti in un cortocircuito mediatico-giudiziario perfetto per alimentarne la “narrazione” ma decisamente doloroso per i protagonisti della vicenda.

Oggi non siamo più soltanto nel campo della cronaca o della giustizia. Garlasco è diventato un “crime”, nel senso pieno del termine: una narrazione seriale, un racconto che si alimenta nel tempo, che vive di continui rilanci, di “svolte” annunciate – anche se spesso non lo sono – di dettagli elevati a eventi.

Viviamo in un’epoca in cui non basta più vedere per credere. Dobbiamo continuare a vedere, senza interruzione, come spesso facciamo quando rovistiamo sui social con uno scrooling infinito e (quasi) compulsivo.

In questo senso, il caso Garlasco si inserisce perfettamente nella logica della serialità contemporanea: come accade per le serie televisive, da Breaking Bad a Stranger Things, ciò che conta non è tanto la conclusione, quanto la possibilità che la storia continui, che si espanda, che generi nuovi capitoli, indiscrezioni, piste.

Il risultato è uno scambio costante tra realtà e finzione, tra accertamento e intrattenimento. E in questo scambio, l’intrattenimento tende a prevalere. Non è solo una questione di programmi televisivi o talk show, ma di un bisogno più profondo: quello di trovare nella narrazione del crimine una forma di coinvolgimento, se non addirittura di evasione.

Paradossalmente, proprio per la sua durata e per la sua continua rielaborazione, il delitto di Garlasco è diventato quasi familiare. Più rassicurante, in un certo senso, di altri fatti di cronaca recenti, ancora troppo vicini e quindi davvero perturbanti. È un caso che conosciamo, che abbiamo interiorizzato, che possiamo “seguire” come si segue una storia già iniziata da tempo.

Ma questa familiarità ha un costo. Rischia di allontanarci dalla realtà concreta del dolore, dalla vita spezzata di una giovane donna, la cui memoria non trova pace a quasi vent’anni dal suo assassinio, dalla sofferenza di chi resta. Rischia di trasformare una tragedia in un contenuto seriale e social, una vicenda giudiziaria e umana in un prodotto narrativo.

Per questo, oggi più che mai, è necessario interrogarsi non solo su ciò che accade nelle procure e nei tribunali, ma anche su ciò che accade dentro di noi, come spettatori. Qual è il nostro sguardo? Che cosa cerchiamo davvero in queste storie?

Recuperare una misura, un senso del limite, non significa rinunciare a essere informati. Significa, piuttosto, restituire dignità ai fatti e alle persone, sottraendo il dolore alla logica del consumo. Significa accettare che non tutto può essere trasformato in racconto continuo, che non ogni attesa deve essere riempita, che non ogni silenzio è un vuoto da colmare.