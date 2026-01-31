PHOTO
Residenti nella zona rossa, interessata dalla frana di Niscemi (Caltanissetta), portano via ciò che possono dalle loro abitazioni.
Save the Children esprime forte preoccupazione per la situazione dei più di 4.200 minori che vivono nel territorio di Niscemi, dove le recenti e intense piogge hanno provocato nuove frane e un progressivo aggravamento del dissesto idrogeologico. Le ulteriori precipitazioni previste nei prossimi giorni potrebbero peggiorare ulteriormente l’emergenza.
Le famiglie stanno vivendo momenti di grande paura e incertezza, con ripercussioni particolarmente gravi su bambini e bambine, dichiara l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Molti minori, oltre allo spavento, stanno affrontando il trauma dell’evacuazione dalle proprie abitazioni e della sospensione delle lezioni a causa della chiusura di diversi istituti scolastici. Interi quartieri sono già stati sgomberati e la situazione resta altamente instabile.
In questo contesto è essenziale garantire protezione, assistenza e risposte immediate ai più giovani. Nessun minore dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare un’emergenza di questa portata. Save the Children sta monitorando costantemente l’evolversi degli eventi a Niscemi e domani sarà presente nell’area con un proprio team per valutare un possibile intervento mirato, conclude l’Organizzazione.