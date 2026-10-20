C’è una linea invisibile che attraversa le nostre città, una fenditura che non si vede sulle carte geografiche ma che mappa con precisione chirurgica le nostre paure e le nostre illusioni. È la linea che separa il confine dalla frontiera. Il confine è una trincea concettuale, un muro alzato per perimetrare ciò che riteniamo nostro e respingere ciò che percepiamo come estraneo; la frontiera, invece, è la soglia dove due mondi si toccano, il luogo dell’incontro, della tensione generativa, della storia che si fa.

A Roma, tra le navate sobrie dell’Auditorium San Giovanni Paolo II alla Pontificia Università Urbaniana, la Chiesa italiana ha presentato la trentacinquesima edizione del Rapporto Immigrazione firmato da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes. Trentacinque anni di cifre, storie, denunce e speranze. Ma soprattutto un’ipotesi di lettura politica e spirituale dell’Italia d’oggi: stiamo moltiplicando le barriere mentre perdiamo la capacità di guardare negli occhi l’altro.

I numeri, anzitutto, dicono ciò che la retorica della propaganda preferisce rimuovere. Al 1° gennaio 2026 i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese sono quasi 5,6 milioni, pari al 9,4% della popolazione totale. Nell’ultimo anno la loro presenza è cresciuta di 188 mila unità (+3,5%). Senza questa linfa giunta da lontano, l’inverno demografico italiano sarebbe già diventato un deserto congelato. Eppure, l’Italia non è la meta travolta da un’ondata inarrestabile come spesso si racconta: negli ultimi dieci anni la crescita dell’immigrazione nel nostro Paese (+13%) è stata drasticamente più lenta rispetto a quella della Germania (+51%), della Spagna (+33%) o della Francia (+18%).

La contraddizione italiana non sta nella quantità, ma nello sguardo. L’Italia accoglie con le mani ma respinge con la burocrazia; sfrutta le braccia ma nega la dignità della presenza. I dati contabili del Rapporto restituiscono una fotografia nitida: nel 2025 i 2,6 milioni di lavoratori stranieri occupati in Italia hanno generato 196 miliardi di euro di valore aggiunto. Ovvero il 9,7% del Prodotto Interno Lordo. Un’incidenza economica superiore perfino al loro peso demografico. Hanno versato nelle casse dello Stato 12,6 miliardi di IRPEF. Danno molto al Paese, ma ricevono pochissimo.

Il reddito medio di un contribuente nato all’estero sfiora appena i 17.000 euro all’anno, a fronte dei quasi 27.000 euro dei residenti nati in Italia. Pur rappresentando oltre il 10% della forza lavoro complessiva, gli stranieri rimangono imprigionati nelle mansioni non qualificate e a basso salario: il 29% di loro è relegato ai gradini più bassi della piramide occupazionale, contro l’8% degli italiani. È il paradosso della sovra-qualificazione coatta: laureati e professionisti costretti a nascondere i propri titoli di studio dietro un carrello delle pulizie o nei campi sotto il sole di luglio, bloccati da un sistema che preferisce la manodopera a basso costo alla valorizzazione del talento.

Il risultato di questo schiacciamento è la vulnerabilità quotidiana. Per il 60% delle famiglie straniere, il bilancio mensile è un’equazione di sopravvivenza destinata interamente ai bisogni essenziali — cibo, affitto, bollette. Al risparmio resta un misero 13%, mentre il 17% prende la via delle rimesse per sostenere gli anziani e i figli rimasti nei paesi d’origine. E dove il lavoro legale erode le garanzie, si insinua il buio del sommerso: sacche persistenti di caporalato, lavoro nero e nuove forme di sfruttamento digitale legato al lavoro su piattaforma, le consegne a domicilio ad ogni ora del giorno e della notte, nuova frontiera di un’alienazione invisibile.

Ancora più profondo è il solco che attraversa le aule scolastiche. Lì dove dovrebbe nascere l’Italia di domani, i giovani con background migratorio scontano ritardi negli apprendimenti e un rischio d’abbandono scolastico sensibilmente più alto. Tra questi ragazzi, la percentuale di NEET, chi non studia, non lavora e non inserito in percorsi di formazione, raggiunge il 30%, quasi il doppio rispetto ai coetanei italiani (17%). È la perdita di un capitale umano che una nazione seria non potrebbe permettersi.

Nelle diocesi di frontiera, lungo i valichi alpini o sulle coste dell’approdo, queste crepe diventano voragini: le difficoltà occupazionali colpiscono il 61,5% degli stranieri e l’emergenza abitativa devasta il 34,5% delle famiglie. Eppure, nonostante le barriere, il 67,4% degli immigrati esprime il desiderio limpido di restare, di mettere radici in questo Paese. A fare la differenza non sono state le leggi o le promesse della politica, ma la trama fitta e silenziosa del supporto ecclesiale, dell’associazionismo civile, dell’amicizia quotidiana che ricostruisce la comunità laddove le istituzioni erigono burocrazia.

Di fronte al labirinto opaco dei "Decreti flussi", che troppo spesso generano indebitamento, ricattabilità e clandestinità indotta, Caritas Italiana e Fondazione Migrantes indicano una strada concreta: l’istituzione di un permesso di soggiorno per "radicamento sociale". Uno strumento di dignità per chi è già qui, lavora, costruisce relazioni e partecipa alla vita civile.

Come scrivono don Marco Pagniello e monsignor Pierpaolo Felicolo nella prefazione al volume, «il confine non è soltanto uno spazio di divisione fisica e valoriale, ma anche di opportunità di vita». Crollino le barriere legislative e culturali. Riconoscere l’altro non è un atto di concessione benevola, ma un dovere di realtà e di giustizia per una società che voglia dirsi ancora umana.