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sabato, 7.11.2026
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Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Nicodemo nella notte e quel vento che soffia dove vuole

Una pagina stupenda del Vangelo di Giovanni mette in scena l’incontro di questo uomo dell’ortodossia ebraica con Cristo

Gianfranco Ravasi
Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

La via angusta verso la salvezza

Con la parabola del Buon Samaritano, Gesù insegna che la vita eterna passa dall’amore concreto, che si fa prossimo a chi soffre

Gianfranco Ravasi
La via angusta verso la salvezza
La via angusta verso la salvezza
Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Il gesto terapeutico con tocco e saliva

Nel miracolo del sordomuto, Cristo restituisce la capacità di ascoltare e parlare, segno della salvezza annunciata dai profeti

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

L’esattore delle tasse salito sul sicomoro

Con Zaccheo, Luca mette in scena uno

dei suoi temi più cari: la misericordia di Cristo che cerca, incontra e salva chi è perduto

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

L’eredità contesa

Gesù mette in guardia dall’illusione della ricchezza: accumulare beni può diventare un idolo, che allontana da Dio e dalla vita vera

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Due giovani, due storie, con due finali diversi

San Francesco e il giovane ricco sono posti di fronte alla medesima scelta: trattenere

i propri beni o lasciarli per seguire Cristo

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Due donne dalla vicenda particolare

Gesù incontra il dolore, riconosce la fede che osa affidarsi a lui e con gesti di straordinaria tenerezza riapre alla vita e alla speranza

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Bere un calice amaro

Il potere affascina anche chi segue Gesù, ma lui indica un criterio radicalmente diverso:

il primo posto appartiene solo a chi serve

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Il legno verde e quello secco

Nel cammino verso la croce, il pianto delle donne è l’occasione per uno sguardo profetico di Gesù sulle tragedie della storia

Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Un uomo e una donna a un pozzo

L’incontro con la Samaritana diventa

un dialogo sulla vera adorazione, sulla grazia

e sulla scoperta di Cristo come Salvatore

Video

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