Pagine per l'anima: Le riflessioni del Card. Ravasi

Una pagina stupenda del Vangelo di Giovanni mette in scena l’incontro di questo uomo dell’ortodossia ebraica con Cristo
Con la parabola del Buon Samaritano, Gesù insegna che la vita eterna passa dall’amore concreto, che si fa prossimo a chi soffre
Nel miracolo del sordomuto, Cristo restituisce la capacità di ascoltare e parlare, segno della salvezza annunciata dai profeti
Con Zaccheo, Luca mette in scena uno
dei suoi temi più cari: la misericordia di Cristo che cerca, incontra e salva chi è perduto
Gesù mette in guardia dall’illusione della ricchezza: accumulare beni può diventare un idolo, che allontana da Dio e dalla vita vera
San Francesco e il giovane ricco sono posti di fronte alla medesima scelta: trattenere
i propri beni o lasciarli per seguire Cristo
Gesù incontra il dolore, riconosce la fede che osa affidarsi a lui e con gesti di straordinaria tenerezza riapre alla vita e alla speranza
Il potere affascina anche chi segue Gesù, ma lui indica un criterio radicalmente diverso:
il primo posto appartiene solo a chi serve
Nel cammino verso la croce, il pianto delle donne è l’occasione per uno sguardo profetico di Gesù sulle tragedie della storia
L’incontro con la Samaritana diventa
un dialogo sulla vera adorazione, sulla grazia
e sulla scoperta di Cristo come Salvatore
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