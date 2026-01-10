Rito romano

Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia
Matteo 3,15
Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino Matteo 2,9
Maria, da parte sua, custodiva
tutte queste cose, meditandole
nel suo cuoreLuca 2,19
Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelatoGiovanni 1,18
«Erode vuole cercare il bambino
per ucciderlo»Matteo 2,13
«Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»Luca 2,12
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa»Matteo 1,20
«Sei tu colui che deve venire
o dobbiamo aspettare un altro?»Matteo 11,3
«Rallégrati, piena di grazia:
il Signore è con te»Luca 1,28
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!»Matteo 3,1-2
Abbonati o regala Famiglia Cristiana a soli 83,00€