sabato, 10.01.2026
Rito romano

Battesimo del Signore (Anno A) - 11 Gennaio 2026

Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia

Matteo 3,15

Don Gianni Carozza
Solennità dell’Epifania del Signore (Anno A) – 6 gennaio 2026

Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino Matteo 2,9

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Anno A) – 1° Gennaio 2026

Maria, da parte sua, custodiva

tutte queste cose, meditandole

nel suo cuoreLuca 2,19

II Domenica dopo Natale (Anno A) – 4 gennaio 2026

Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelatoGiovanni 1,18

Festa della Santa Famiglia (Anno A) – 28 dicembre 2025

«Erode vuole cercare il bambino

per ucciderlo»Matteo 2,13

Natale del Signore (Anno A) – 25 dicembre 2025

«Questo per voi il segno: troverete

un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia»Luca 2,12

IV domenica di Avvento (Anno A) – 21 dicembre 2025

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere

di prendere con te Maria, tua sposa»Matteo 1,20

III domenica di Avvento (Anno A) – 14 dicembre 2025

«Sei tu colui che deve venire

o dobbiamo aspettare un altro?»Matteo 11,3

Immacolata Concezione Della Beata Vergine Maria (Anno A) - 8 dicembre 2025

«Rallégrati, piena di grazia:

il Signore è con te»Luca 1,28

II domenica di Avvento (Anno A) – 7 dicembre 2025

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!»Matteo 3,1-2

