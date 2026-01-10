Social
Rito ambrosiano

Domenica 11 Gennaio 2026 – Battesimo del Signore

Luca Moscatelli
Domenica 4 Gennaio 2026 – Dopo l’ottava del Natale

Luca Moscatelli
Domenica 28 dicembre 2025 -IV giorno dell’Ottava di Natale del Signore

Luca Moscatelli
Domenica 21 dicembre 2025 – VI di Avvento – dell’Incarnazione

Luca Moscatelli
Domenica 14 dicembre 2025 – V di Avvento – Il Precursore

Luca Moscatelli
Domenica 7 Dicembre 2025 -IV di Avvento L’ingresso del Messia

Domenica 30 novembre 2025 - III di Avvento

Luca Moscatelli
Domenica 23 Novembre 2025 - II di Avvento I figli del Regno.

Luca Moscatelli
Domenica 16 Novembre 2025 - I di Avvento La venuta del Signore

Luca Moscatelli
Domenica 9 Novembre 2025 - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Don Cristiano Mauri
