Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo presenta “Chill&Skill – Relax, it's just money!” la nuova App gratuita pensata per aiutare le persone a migliorare il proprio rapporto con il denaro, sviluppando maggiore consapevolezza, equilibrio emotivo e capacità decisionale. L'App nasce nell'ambito del progetto di ricerca applicata "Studio per la riduzione del fenomeno dell'Ansia Finanziaria in una prospettiva neuroscientifica", realizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con il partner scientifico Scuola IMT Alti Studi Lucca a supporto del Museo del Risparmio. Un'iniziativa multidisciplinare che ha integrato neuroscienze, psicologia ed economia comportamentale per comprendere e contrastare un fenomeno sempre più diffuso e rilevante.

Negli ultimi anni, la crescente instabilità economica e sociale – dalla pandemia alle tensioni geopolitiche, fino all'aumento del costo della vita – ha alimentato un diffuso senso di incertezza. In questo scenario, l'ansia finanziaria rappresenta una condizione che può compromettere il benessere delle persone, influenzando la capacità di affrontare con lucidità decisioni legate al denaro, dalla gestione del bilancio familiare alle scelte di risparmio e investimento.

La ricerca ha evidenziato come l'ansia finanziaria non dipenda esclusivamente dalle disponibilità economiche, ma sia il risultato dell'interazione tra fattori psicologici, cognitivi e comportamentali. Da questa evidenza nasce l'esigenza di offrire strumenti innovativi, accessibili e fondati su solide basi scientifiche. Chill&Skill – Relax, it's just money! rappresenta uno dei principali risultati del progetto: uno strumento digitale gratuito che accompagna gli utenti in un percorso di allenamento autonomo, semplice e di breve durata, progettato per rafforzare le competenze che favoriscono decisioni economiche più consapevoli.

Il cuore dell'App è un allenamento innovativo sviluppato in una prospettiva neuroscientifica, che integra contributi della psicologia, della neuropsicologia e dell'economia comportamentale. Il percorso si articola su quattro dimensioni fondamentali: allenamento cognitivo, attraverso esercizi per stimolare attenzione, memoria e capacità di prendere decisioni consapevoli; consapevolezza dei bias cognitivi, con attività dedicate a riconoscere gli automatismi mentali che possono influenzare le scelte economiche; metacognizione e self-confidence, per rafforzare l'autoefficacia e la fiducia nelle proprie capacità decisionali; gestione psico-fisica dell'ansia, mediante tecniche di respirazione e rilassamento che favoriscono una maggiore serenità nell'affrontare situazioni finanziarie.

Grazie a questo approccio multidimensionale, l'App (scaricabile su App Store per dispositivi iOS e su Google Play Store per quelli Android) offre un percorso pratico per sviluppare competenze personali che aiutano a prendere decisioni economiche più equilibrate, migliorando il benessere individuale e la qualità del rapporto con il denaro. Con Chill&Skill – Relax, it's just money!, il Museo del Risparmio conferma il proprio impegno nella promozione dell'educazione finanziaria attraverso strumenti innovativi, accessibili e basati sulla ricerca scientifica, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione di una maggiore cultura del benessere finanziario.