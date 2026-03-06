Nel corso della vita, le donne si trovano ad affrontare situazioni che hanno un impatto economico importante sul proprio futuro, come la decisione di una convivenza o di un matrimonio, un cambio di lavoro, o situazioni meno piacevoli come, ad esempio, un divorzio.

Spesso queste scelte vengo fatte senza valutarne attentamente i risvolti economici, con conseguenze anche drammatiche. Gestire i soldi senza la giusta consapevolezza può generare ansia e tensioni, tanto più se siamo in coppia o se stiamo affrontando una separazione.

Con l’obiettivo di fornire strumenti utili per gestire al meglio le scelte che impattano sul benessere finanziario delle donne, il Museo del Risparmio presenta il ciclo di tre appuntamenti “Da regina della casa a Money Queen” online, in programma dal 4 marzo al 14 aprile alle ore 18, per affrontare con strumenti concreti e taglio divulgativo alcune delle principali criticità economiche che le donne incontrano nel corso della vita: disparità retributiva, discontinuità di carriera legata al lavoro di cura, pensioni più basse e maggiore esposizione al rischio di povertà in età anziana.

Il percorso propone un cambio di prospettiva: non solo risparmio, ma capacità di investimento consapevole; non solo gestione della casa, ma riequilibrio dei carichi familiari; non solo presente, ma pianificazione previdenziale di lungo periodo.

Il programma

4 marzo, ore 18 – NON SOLO RISPARMIO. Perché le donne devono imparare a investire

Imparare a investire è fondamentale quanto risparmiare. Partendo dall’analisi dei propri obiettivi e della propria situazione economica, l’incontro aiuterà a comprendere le differenze tra i principali strumenti finanziari. Ospite Aminata Gabriella Fall (“PECUNIAMI”), divulgatrice finanziaria e autrice di Investire in parole povere.

18 marzo, ore 18 – SULLE SPALLE DELLE DONNE. Il costo invisibile del lavoro di cura

Il lavoro di cura non retribuito, svolto prevalentemente dalle donne, rappresenta un valore economico stimato in circa 470 miliardi di euro l’anno. Un fenomeno che incide profondamente su carriera e reddito. Ne discutono Marcella Corsi, Professore ordinario di Economia Politica alla Sapienza e coordinatrice di Minerva – Laboratorio su diversità e disuguaglianze di genere, e la psicologa psicoterapeuta Simona Silva.

14 aprile, ore 18 – PREVIDENZA AL FEMMINILE. Cosa è importante sapere

Dal divario pensionistico alle opportunità offerte dalla previdenza complementare, un focus su strumenti e tutele per pianificare una pensione serena. Intervengono Maria Cristina Rossi, Commissario COVIP ed esperta CeRP Collegio Carlo Alberto, e Giuseppe Rocco, esperto previdenziale di Intesa Sanpaolo.

Modalità di partecipazione

Gli incontri si svolgeranno online.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al link: https://forms.cloud.microsoft/r/KhbdvEbiyd