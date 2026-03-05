Quest’anno la nostra Repubblica spegne 80 candeline, un traguardo importante da festeggiare adeguatamente. Per questo la Prefettura di Cremona ha ideato e sviluppato un ciclo di incontri, chiamato “Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione”. L’iniziativa non è solo un progetto culturale, ma ha un valore pedagogico fondamentale per svariati aspetti della vita democratica e della formazione della cittadinanza, andando ad approfondire la conoscenza culturale e storica della nostra Carta Costituzionale. In un’ottica di prevenzione, la Prefettura punta sulla conoscenza come difesa. Spiegare i principi di solidarietà e inclusione significa fornire ai cittadini gli strumenti critici per contrastare illegalità, odio e indifferenza. La consapevolezza dei propri diritti e doveri resta, infatti, la risposta più efficace contro l'emarginazione.

Il Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha voluto dare al progetto un’impronta corale, individuando tre pilastri fondamentali: i giovani: il cuore pulsante del progetto, per cementare le basi di una cittadinanza attiva e consapevole; docenti e dirigenti scolastici: figure chiave che riceveranno strumenti autorevoli per arricchire l'insegnamento dell'Educazione Civica; la cittadinanza: per mantenere vivo il dibattito pubblico sui fondamenti della nostra democrazia e preservare la memoria storica.

La Prefettura, nel suo ruolo di ponte tra Stato e territorio, sottolinea con questa iniziativa l'impegno costante nella promozione della cultura della legalità. Il ciclo di incontri non è solo un’attività formativa, ma un percorso di riflessione condivisa che trasforma l’attesa per l’ottantesimo anniversario della Repubblica in un momento di profonda coesione nazionale attorno al nostro patto fondativo.