I giornali diocesani della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), che rappresenta 190 testate diocesane e 500 giornalisti, con la vicepresidente Chiara Genisio e il Gruppo editoriale San Paolo con l’amministratore delegato e direttore di Famiglia Cristiana, Stefano Stimamiglio, hanno incontrato il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio, nella sede del dicastero in Via Veneto a Roma.

Con il ministro hanno condiviso le preoccupazioni legate al rinnovo del servizio universale delle Poste, elemento vitale per raggiungere con puntualità i lettori in tutto il Paese. Hanno inoltre segnalato il perdurare di disservizi e inefficienze che si verificano nella consegna dei giornali in varie zone dal Nord al Sud d’Italia. Il ministro Urso, molto disponibile al dialogo, ha rassicurato sul suo impegno per garantire il pluralismo informativo.