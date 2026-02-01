La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Torino gli agenti e i militari coinvolti negli scontri di ieri nel corteo pro Askatasuna. Una visita di rata 10 minuti ai due agenti delle forze dell'ordine ricoverati nell’ospedale Torinese delle Molinette.

«Sono qui per portare, a nome dell'Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri», ha detto, per poi rilanciare il discusso decreto sicurezza. «Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione», ha scritto sui social la premier pubblicando la foto della sua visita all'ospedale Le Molinette di Torino.

«Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio. Mi aspetto che la magistratura valuti questi episodi per quello che sono, senza esitazioni, applicando le norme che già ci sono e consentono di rispondere in modo fermo, perché non si ripeta che alla denuncia dei responsabili non segua nulla, come purtroppo è accaduto troppe volte».