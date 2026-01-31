Quella dei duetti al Festival di Sanremo è sempre una delle serate più attese, vuoi per l’accostamento a volte sorprendente dei cantanti, vuoi per la scelta delle canzoni. La serata sarà quella di venerdì 27 febbraio.

Fulvia Degl'Innocenti
L'annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti mette a tacere tanti rumors e voci che, come da tradizione, hanno tenuto banco in questi giorni. Ma ecco di seguito nomi degli artisti e delle cover scelte.

La nostra preferenza? Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas per Il mondo. Non mancano però altre belle sorprese, grazie al coinvolgimento di artisti non strettamente legati al mondo della musica (come Claudio Santamaria) o addirittura di un coro proveniente dalla lirica.

ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA

BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA

CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con MORGAN

DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO

DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY

EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO

ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP

ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA

ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST

FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER

FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI

FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI

J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.

LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO

LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO

LEVANTE, I MASCHI con GAIA

LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI

MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO AL CUORE con CLAUDIO SANTAMARIA

MARA SATTEI, L’ULTIMO BACIO con MECNA

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE, IL MONDO con BRUNORI SAS

MICHELE BRAVI, DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO con FIORELLA MANNOIA

NAYT, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO con JOAN THIELE

PATTY PRAVO, TI LASCIO UNA CANZONE con TIMOFEJ ANDRIJASHENKO

RAF, THE RIDDLE con THE KOLORS

SAL DA VINCI, CINQUE GIORNI con MICHELE ZARRILLO

SAMURAI JAY, BAILA MORENA con BELÉN RODRÍGUEZ e ROY PACI

SAYF, HIT THE ROAD JACK con ALEX BRITTI e MARIO BIONDI

SERENA BRANCALE, BESAME MUCHO con GREGORY PORTER e DELIA

TOMMASO PARADISO, L’ULTIMA LUNA con STADIO

TREDICI PIETRO, VITA con GALEFFI, FUDASCA & BAND