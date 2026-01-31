PHOTO
Maria Antonietta & Colombre: duetteranno con Brunori Sas.
Quella dei duetti al Festival di Sanremo è sempre una delle serate più attese, vuoi per l’accostamento a volte sorprendente dei cantanti, vuoi per la scelta delle canzoni. La serata sarà quella di venerdì 27 febbraio.
L'annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti mette a tacere tanti rumors e voci che, come da tradizione, hanno tenuto banco in questi giorni. Ma ecco di seguito nomi degli artisti e delle cover scelte.
La nostra preferenza? Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas per Il mondo. Non mancano però altre belle sorprese, grazie al coinvolgimento di artisti non strettamente legati al mondo della musica (come Claudio Santamaria) o addirittura di un coro proveniente dalla lirica.
ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA
BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA
CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con MORGAN
DARGEN D'AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO
DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY
EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO
ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP
ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA
ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST
FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER
FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI
FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI
J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM.
LDA & AKA 7EVEN, ANDAMENTO LENTO con TULLIO DE PISCOPO
LEO GASSMANN, ERA GIA’ TUTTO PREVISTO con AIELLO
LEVANTE, I MASCHI con GAIA
LUCHE', FALCO A METÀ con GIANLUCA GRIGNANI
MALIKA AYANE, MI SEI SCOPPIATO DENTRO AL CUORE con CLAUDIO SANTAMARIA
MARA SATTEI, L’ULTIMO BACIO con MECNA
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE, IL MONDO con BRUNORI SAS
MICHELE BRAVI, DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO con FIORELLA MANNOIA
NAYT, LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO con JOAN THIELE
PATTY PRAVO, TI LASCIO UNA CANZONE con TIMOFEJ ANDRIJASHENKO
RAF, THE RIDDLE con THE KOLORS
SAL DA VINCI, CINQUE GIORNI con MICHELE ZARRILLO
SAMURAI JAY, BAILA MORENA con BELÉN RODRÍGUEZ e ROY PACI
SAYF, HIT THE ROAD JACK con ALEX BRITTI e MARIO BIONDI
SERENA BRANCALE, BESAME MUCHO con GREGORY PORTER e DELIA
TOMMASO PARADISO, L’ULTIMA LUNA con STADIO
TREDICI PIETRO, VITA con GALEFFI, FUDASCA & BAND