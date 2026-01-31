Ai fedeli della Parrocchia di San Gottardo al Corso in Milano.

Carissimi, è doveroso condividere con voi che don Alberto Ravagnani ha comunicato all'Arcivescovo la decisione di sospendere il ministero

presbiterale, si legge in un comunicato diffuso oggi dell’Arcidiocesi di Milano. Con oggi non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di

Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana.



La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore.

Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali.

In particolare, la Parrocchia di San Gottardo, con la cura dei Presbiteri, continuerà a proporre l'adorazione eucaristica del giovedì sera, che

rappresenta per tanti giovani un appuntamento prezioso e ricercato di preghiera, di riconciliazione e di fraternità.

Ringrazio il Parroco, i Vicari, i giovani e gli adulti che curano questa proposta e sostengono il cammino pastorale in comunione con la chiesa diocesana e il

Vescovo.



+ Franco Agnesi

Vicario generale.