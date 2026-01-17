Forse, quando si parla di Napoli, l’ossessione collettiva è spiegarne l’identità, catturarne il genio, analizzarne le miserie e i problemi per arrivare a una definizione univoca e chiara. Ma Napoli, spesso e volentieri, sfugge a ogni classificazione e a ogni cliché. Perché è la città-ossimoro per eccellenza anche se all’estero – non dimentichiamolo – pensano il nostro Paese come un'immensa Napoli: il sole il mare la pizza gli spaghetti.

È un lunedì e la città è piena di turisti, soprattutto stranieri. Un segno di vitalità estrema, se non di rinascita: «Guagliò qui ormai viene più gente di Roma», dice un tassista davanti alla Stazione Centrale. Spacconeria? Mica tanto. Secondo l’Osservatorio del Turismo, la città l’anno scorso ha superato i 20 milioni di turisti con un picco registrato a settembre (il mese, non a caso, in cui si festeggia San Gennaro) con 1 milione 830 mila turisti.

La classifica sulla qualitàella vita del Sole 24 Ore, uscita a dicembre, la mette al 104esimo posto (su 107). Il 2025 per Napoli è stato un anno importante perché ha festeggia i 2500 anni di storia, essendo stata fondata il 21 dicembre del 475 a. C. Ma il condizionale è d’obbligo perché secondo diversi studiosi sarebbe una (mezza) bufala, una data simbolica collocata il giorno del solstizio d’inverno perché Napoli, nell’antichità, era considerata una delle città sacre. I festeggiamenti per il compleanno, però, continuano anche quest’anno tra iniziative, progetti culturali e gli eventi come capitale europea dello sport 2026.

Piazza del Plebiscito e Posillipo visti dall'alto (IPA)

Passeggiando in città un fatto balza subito agli occhi: Napoli è viva, in fermento, forse persino in grado di superare il pregiudizio di città sommersa da problemi irrisolvibili. E le celebrazioni per i 2.500 anni ne sono, in parte, una conferma perché non si limitano a guardare al passato ma sono un’occasione per definire una nuova traiettoria culturale, sociale ed economica. Tra cantieri aperti, progetti diffusi e una stagione di collaborazione istituzionale, la città prova a ritagliarsi un ruolo da capitale del Mediterraneo, laboratorio di innovazione sociale e creativa. Come spiega il prefetto Michele Di Bari, presidente del Comitato nazionale “Neapolis 2500” (di cui fanno parte, tra gli altri, anche il regista Pupi Avati e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano), «celebrare questo anniversario non significa guardare indietro, ma proiettare la nostra eredità in un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo».

Napoli è un mosaico complesso, fatto di quartieri diversi e contrasti netti: dal lungomare e dal centro storico (Chiaia, Spaccanapoli, Quartieri Spagnoli) fino alle periferie come Scampia, Barra, San Giovanni a Teduccio. Zone che per decenni sono state simbolo di marginalità e fragilità, ma che oggi si trasformano grazie a residenze universitarie, poli tecnologici, laboratori artistici e hub sociali. «Napoli si è già dimostrata città resiliente, capace di affrontare le nuove sfide sapendo sfruttare al meglio ogni risorsa e trarre opportunità economiche sostenibili», spiega il Prefetto. Nella città splendore e ferita, bellezza e fragilità; cultura popolare e creatività colta convivono, spesso dialogano, creando quella “città in bilico” che sfugge a ogni definitività e resiste a ogni tentativo di racchiuderla in un solo racconto.

Il Prefetto di Napoli Michele di Bari presidente del Comitato Nazionale Neapolis 2500 (ANSA)

Questa duplice anima di Napoli – capolavoro e disastro, bellezza e fragilità – si riflette profondamente nella cultura contemporanea. Scrittori come Elena Ferrante, registi come Paolo Sorrentino (nelle sale è appena uscito il suo ultimo film La Grazia), musicisti come Pino Daniele e le storie della vita quotidiana trasfigurate in serie tv come Gomorra hanno trasformato la città in un laboratorio narrativo e visivo che mette in luce contraddizioni e grandezza.

È da questa consapevolezza, che la città è plurale, complessa, tutta contrasti ed energia, che ha preso corpo il progetto Napoli 2500: restituire a Napoli la ricchezza delle sue molte anime, facendo della cultura non un evento occasionale, ma una leva strategica di sviluppo, lavoro e partecipazione sociale. Produzioni audiovisive, turismo sostenibile, artigianato, mestieri storici e creativi diventano strumenti concreti per offrire opportunità ai giovani, per creare legami più stretti tra le comunità, e per rendere la cultura presenza stabile nei quartieri, dalla biblioteca al laboratorio teatrale, dalla bottega artigiana al cinema di comunità.

Un'immagine della mostra Totò e la sua Napoli allestita a Palazzo Reale per celebrare il legame inscindibile tra il grande attore e la città in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli

Le iniziative simbolo di questa nuova stagione culturale raccontano l’ambizione di Napoli di trasformare la propria storia in progetto di futuro. A Palazzo Reale fino al 25 gennaio è possibile ammirare la mostra su Totò, curata da Alessandro Nicosia e Marino Niola, che celebra il legame inscindibile tra il grande attore e la città attraverso fotografie, filmati, costumi e installazioni multimediali. Non un semplice omaggio a un artista, ma una dichiarazione d’amore verso Napoli come città capace di creare civiltà, tra humor, ironia, malinconia, tradizione e rinnovamento.

Accanto alla memoria prende forma anche l’arte contemporanea inclusiva: Oculus Spei, installazione multimediale e interattiva di Annalaura di Luggo al Museo del Tesoro di San Gennaro (diventato anche un cortometraggio) ha condotto le persone a compiere un «viaggio di speranza» attraverso cinque Porte Sante simboliche. Persone con disabilità provenienti da tutto il mondo e residenti a Napoli diventano protagoniste di un racconto di inclusione, fede e rinascita.

Se la cultura popolare, la letteratura, il cinema e la musica raccontano le ferite e i sogni della città, allora il progetto Napoli 2500 traduce questa capacità narrativa in azione concreta: la città diventa palcoscenico e laboratorio, dove memoria e innovazione dialogano, e le contraddizioni si trasformano in opportunità di crescita, partecipazione e rinascita. «La cultura napoletana», dice il Prefetto Di Bari, «è una delle espressioni più vive e riconoscibili dell’identità italiana all’estero. In un mondo cosmopolita, è anche espressione di apertura, di interconnessioni e di identità poliedrica. La cultura napoletana è un marchio di fabbrica, che si emancipa nella quotidianità».

L'avveniristica fermata Monte Sant'Angelo della linea 7 della metropolitana (IPA)

Per il sindaco Gaetano Manfredi, Napoli 2500 non deve trasformarsi in una celebrazione effimera, «ma deve essere un progetto destinato a lasciare un segno duraturo: «La vera festa», spiega, «è nella consapevolezza di avere fatto qualcosa di duraturo, che rimane, non soltanto una vetrina per i turisti ma il suggello di una capitale che ha ritrovato la sua centralità in Italia e in Europa. Dai grandi progetti di trasformazione urbana nelle periferie alla valorizzazione del centro storico, ai grandi eventi sportivi: Napoli sta dimostrando di saper vincere tutte le sfide creando sviluppo e inclusione».

La criminalità, il tasso di disoccupazione giovanile (che s’aggira attorno al 41 per cento secondo l’Istat), la fuga dei giovani, soprattutto diplomati e laureati, verso il Nord Italia o l'estero, a causa di opportunità lavorative migliori e salari più alti che ha visto la Campania perdere oltre 48mila giovani tra i 25 e i 34 anni nel triennio 2022-2024 sono altrettante spine di una città enigma, che cova così tanti opposti: una tra le poche capitali europee che ha conservato il proletariato nel ventre, azzerando il confine tra periferia e centro, sviluppando l’attitudine di anticipare le trasformazioni sociali; una capitale dove la realtà cambia nel bene e nel male prima che altrove, e ha pochissimo lavoro da offrire ma produce artisti in quantità impressionante.

Al tramonto, dal belvedere di San Martino, Napoli appare come un corpo vivo che cresce per scatti, mai linearmente: una città in divenire, che vive della sua doppia anima fatta di contraddizioni e speranza. Il principe di San Severo, quello del Cristo velato e degli esperimenti alchemici, ha lasciato scritto che «non è data all'umana debolezza l'esistenza di grandi virtù senza grandi vizi». A Napoli le virtù e i vizi sono elevati a potenza.