Il terrore ha invaso la città di Modena, sconvolta da un folle attentato. In un normale pomeriggio di shopping e passeggio in pieno centro, un’auto lanciata a velocità folle ha travolto e falciato alcuni pedoni, ferendo otto persone, cinque donne e tre uomini. «Andava almeno a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare», hanno raccontato i testimoni. Dopo aver fermato la macchina, l’uomo è uscito con il coltello in mano e si è scagliato sulle persone presenti, ferendo gravemente un uomo, prima di essere bloccato dal coraggioso intervento di alcuni passanti, in particolare di quattro persone che lo hanno rincorso, afferrato, buttato a terra e consegnato alle forze dell’ordine.

L’autore del tragico attentato si chiama Salim Elkoudri, ha 31anni, è italiano di origine marocchina, di seconda generazione. Di lui si sa che è nato a Bergamo ma risiede nel modenese, che è stato in cura psichiatrica e che è incensurato. Non è risultato sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Sulle motivazioni di questa azione scellerata non si sa ancora nulla e sono in corso le indagini.

Tra i feriti, quattro sono gravi. Due sono gravissimi: fra loro una signora di 55 anni che, colpita in pieno dall'auto a folle corsa, nell'impatto ha perso entrambe le gambe, schiacciate dalla vettura. Luca Signorelli, l’uomo che ha braccato l’autore dell’investimento, ha raccontato ai giornalisti, ancora con la testa grondante di sangue: «Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui (l'investitore, ndr) scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano».

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha ringraziato i cittadini intervenuti: «Hanno avuto coraggio e grande senso civico». La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha inviato un messaggio nel quale si dice profondamente colpita da quanto accaduto a Modena ed esprime la sua vicinanza alle persone ferite.