È indagato Procura della sezione antiterrorismo della Repubblica di Milano coordinata dal Procuratore Marcello Viola, con l’ipotesi di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall'uso del mezzo informatico Youssef Siher, 30 anni italiano di cittadino italiano di origini marocchine. Sarebbe infatti lui l’identità nascosta dietro la pagina Instagram 'Movimento17 ottobre', nata dopo i disordini del 17, 18 ottobre.

Italia

Movimento 17 ottobre, chi sono, perché vanno in piazza, come si muovono, con chi ce l’hanno

Elisa Chiari
Movimento 17 ottobre, chi sono, perché vanno in piazza, come si muovono, con chi ce l’hanno
Movimento 17 ottobre, chi sono, perché vanno in piazza, come si muovono, con chi ce l’hanno

Un curriculum di studi di tutto rispetto, è stato stagista all’Ispi nel 2024, senza continuare a collaborarvi, ha avuto una collaborazione con il Fatto quotidiano interrotta da circa un anno e mezzo. Dopo perquisizioni nella casa dei genitori nel bresciano un’altra è seguita a casa di un’amica dove si sarebbe trovato a Milano, si cercano ora tracce nei suoi dispositivi informatici.

Siher come si evince dai suoi profili pubblici Linkedin e nelle tracce delle sue trascorse collaborazioni è madrelingua arabo e italiano, parla fluentemente inglese e spagnolo. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano e per un periodo nel 2024 ha fatto uno stage, concluso, presso l'Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell'Ispi.

I suoi interessi di ricerca si concentrano sull'Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Durante i suoi studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell'Islam e, nella sua tesi magistrale, ha svolto uno studio approfondito sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con il potere monarchico.

Siher attualmente risulta lavorare da gennaio scorso per Mercor, startup americana di intelligenza artificiale il cui motto è «organizzare l'intelligenza umana per alimentare l'economia dell'IA» come esperto generalista. «Contribuisco - si legge ancora sul suo profilo Linkedin - a diversi progetti di etichettatura dei dati, valutazione e addestramento di intelligenze artificiali».

Alcune fonti lo danno tra i ricercatori dell’Università Statale di Milano, ma il suo nome non risulta attualmente nell’organigramma dell’Ateneo. La sua identità sarebbe stata sconosciuta agli stessi ragazzi che hanno aderito alle manifestazioni.