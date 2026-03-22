Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Seggi aperti per il referendum sull’ordinamento giudiziario. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all'estero.

Come si vota

Sulla scheda verde barra la casella “sì” chi vuole cambiare sette articoli della Costituzione in tema di ordinamento giudiziario e barra la casella “no” chi vuole tenere la Costituzione così com’è.

Che cosa serve

Occorre presentarsi al seggio elettorale numero indicato sulla scheda, portando con sé una carta di identità valida e la tessera elettorale, lo smartphone verrà fatto lasciare fuori dalla cabina.

Che cosa fare se si è persa la tessera

Chi avesse smarrito la tessera elettorale può ottenerla presso gli uffici del proprio comune di residenza che in occasione delle elezioni fanno aperture straordinarie.

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