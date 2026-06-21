Oggi ricorre il solstizio d’estate, un momento astronomico che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva nell’emisfero boreale. È il giorno con il maggior numero di ore di luce dell’anno e, non a caso, coincide quest’anno con una delle prime intense ondate di caldo che stanno interessando l’Italia.

Ma che cosa significa esattamente la parola solstizio? Il termine deriva dal latino solstitium, composto da sol (Sole) e sistere (fermarsi). Gli antichi osservatori del cielo avevano notato che, nei giorni attorno a questa data, il punto in cui il Sole sorge e tramonta sull’orizzonte sembra arrestare il proprio spostamento verso nord prima di invertire lentamente la direzione. Da qui l’idea di un Sole che “si ferma”.

Dal punto di vista astronomico, il solstizio d’estate si verifica quando il Sole raggiunge la sua massima altezza apparente rispetto all’equatore celeste. In quel momento i raggi solari colpiscono perpendicolarmente il Tropico del Cancro, a circa 23,5 gradi di latitudine nord. Per chi vive nell’emisfero settentrionale, ciò si traduce nella giornata più lunga e nella notte più breve dell’anno.

In Italia, il solstizio porta oltre quindici ore di luce nelle regioni centro-settentrionali, creando le condizioni per serate particolarmente lunghe e luminose. Da domani, però, inizierà un processo quasi impercettibile: le giornate continueranno a essere molto lunghe, ma perderanno gradualmente qualche minuto di luce fino all’arrivo dell’autunno.

Quest’anno il passaggio astronomico all’estate coincide con una situazione meteorologica caratterizzata da temperature elevate su gran parte della penisola. Una robusta area di alta pressione di matrice subtropicale sta infatti favorendo condizioni di stabilità atmosferica e un sensibile aumento delle temperature, con valori che in molte zone superano abbondantemente le medie del periodo. In diverse città italiane si registrano o si prevedono massime oltre i 35 gradi, mentre le notti risultano particolarmente afose, soprattutto nelle aree urbane.

È importante ricordare che il solstizio e le ondate di caldo sono fenomeni distinti. Il primo è un evento astronomico che si ripete ogni anno con regolarità; la seconda è una condizione meteorologica legata alla circolazione atmosferica. Tuttavia, la loro coincidenza contribuisce a rafforzare la percezione dell’ingresso nell’estate, soprattutto quando il caldo si fa sentire con intensità già a giugno.

Da millenni il solstizio d’estate rappresenta un momento simbolico per molte culture, celebrato con feste, riti e osservazioni del cielo. Ancora oggi continua a esercitare un forte fascino, ricordandoci il legame profondo tra i movimenti della Terra attorno al Sole e il susseguirsi delle stagioni che scandiscono la vita sul nostro pianeta.