In questo articolo troverai:

1. Definizione e Funzione della Grazia: La grazia è un provvedimento straordinario concesso dal Presidente della Repubblica che interviene esclusivamente sulla pena di una persona già condannata, senza mettere in discussione la colpevolezza. Può cancellare, ridurre o trasformare la pena, ma non cancella il reato né rende innocente la persona.

2. Procedura di Concessione: La grazia non è automatica e viene concessa in casi eccezionali, come gravi problemi di salute o difficili condizioni personali. La procedura prevede una fase istruttoria con il coinvolgimento di magistrati e il Ministro della Giustizia, ma la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica.

3. Revoca e Origini: La grazia può essere revocata se il beneficiario commette un nuovo reato entro un certo periodo. Questo potere ha origini antiche, risalenti ai sovrani, ed è oggi regolato da norme precise, rappresentando un equilibrio tra giustizia e attenzione alla persona.

La grazia è un provvedimento straordinario che consente al Presidente della Repubblica di estinguere, ridurre o commutare la pena di una persona già condannata. Non si tratta di un nuovo processo e non rimette in discussione la colpevolezza, che è già stata accertata in via definitiva da un giudice. La grazia interviene infatti dopo la condanna e riguarda esclusivamente la pena da scontare. Si tratta di una prerogativa prevista dall’articolo 87 della Costituzione e affidata al Capo dello Stato.

Cosa cambia davvero per una persona

Per capire bene cos’è la grazia, bisogna distinguere tra reato e pena:

il reato è il fatto commesso (ad esempio un furto)

è il fatto commesso (ad esempio un furto) la pena è la conseguenza stabilita dal giudice (ad esempio il carcere o una multa)

La grazia interviene sulla pena, non sul reato.

In concreto, può:

cancellare del tutto la pena : la persona non deve più scontare il resto della condanna

: la persona non deve più scontare il resto della condanna ridurre la pena : ad esempio accorciare gli anni di carcere ancora da scontare

: ad esempio accorciare gli anni di carcere ancora da scontare trasformare la pena in un’altra: per esempio sostituire il carcere con una sanzione meno grave

Cosa la grazia NON fa

È importante chiarire bene questo punto, perché spesso genera confusione. La grazia:

non cancella il reato : il fatto resta registrato

: il fatto resta registrato non rende innocente la persona : la condanna resta valida

: la condanna resta valida non elimina automaticamente tutti gli effetti della condanna

Ad esempio, possono restare:

l’iscrizione nel casellario giudiziario

eventuali limitazioni (come l’interdizione da alcuni incarichi), se non eliminate esplicitamente

Perché viene concessa la grazia

La grazia è un provvedimento eccezionale, quindi non viene concessa automaticamente. Di solito viene presa in considerazione quando emergono situazioni particolari, come:

gravi problemi di salute

condizioni personali o familiari molto difficili

un percorso di cambiamento e reinserimento nella società

Non esistono regole rigide: ogni caso viene valutato singolarmente.

Come si chiede la grazia

La procedura è più complessa di quanto si possa pensare. La domanda può essere presentata da:

la persona condannata

un familiare o convivente

un tutore

un avvocato

In alcuni casi, può essere concessa anche senza richiesta formale.

Cosa succede dopo la richiesta

Dopo la domanda, la decisione non è immediata.

Si apre una fase chiamata istruttoria, durante la quale vengono raccolte tutte le informazioni utili. In particolare, si analizzano:

il comportamento della persona

la situazione personale e familiare

eventuali segnali di cambiamento

Il ruolo della magistratura

Durante l’istruttoria intervengono alcune figure fondamentali:

il Procuratore generale

il Magistrato di sorveglianza (se la persona è detenuta)

Questi organi esprimono un parere basato su:

documenti giudiziari

informazioni delle forze dell’ordine

valutazioni sul percorso del condannato

Il ruolo del Ministro della Giustizia

Il fascicolo passa poi al Ministro della Giustizia, che:

esamina la documentazione

esprime un parere, favorevole o contrario

Il Ministro però non decide: il suo è un ruolo istruttorio.

Il compito finale è trasmettere il dossier al Presidente della Repubblica.

Chi decide davvero

La decisione finale spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica.

È lui che:

valuta il caso

decide se concedere o meno la grazia

firma il decreto

Anche in presenza di un parere contrario del Ministro, il Presidente può decidere diversamente.

Cosa succede se la grazia viene concessa

Se il decreto viene firmato:

la pena viene modificata o cancellata secondo quanto stabilito

il pubblico ministero ne cura l’applicazione

Se la persona è detenuta, può essere disposta la liberazione.

La grazia può essere revocata?

Il caso previsto dalla legge

La legge prevede un caso preciso di revoca.

La grazia può decadere se il beneficiario:

commette un nuovo reato non colposo

entro 5 anni dalla concessione (10 anni nei casi più gravi)

In questo caso:

il beneficio viene meno

la pena originaria torna applicabile

I casi più complessi

Esiste poi una questione più discussa.

Secondo alcuni giuristi, la grazia potrebbe essere annullata anche se concessa sulla base di informazioni errate o non veritiere.

Si tratta però di un tema non regolato in modo esplicito e ancora oggetto di dibattito.

Da dove nasce questo potere

La grazia ha origini molto antiche.

Un tempo era un potere dei sovrani, che potevano concedere il perdono ai condannati.

Oggi, nelle democrazie, questo strumento esiste ancora ma:

è regolato da norme precise

viene utilizzato solo in casi eccezionali

Rappresenta una forma di equilibrio tra giustizia e attenzione alla persona.

In sintesi