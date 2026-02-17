Tommaso ha 15 anni ed è affetto da una malattia genetica diagnosticata quando aveva appena 3 anni, una condizione rara che comporta anche complicanze polmonari. È un ragazzo pieno di energia, curioso, vivace e con una straordinaria voglia di vivere. Il suo desiderio del cuore è molto speciale: incontrare il Presidente Mattarella, potergli stringere la mano e parlare con lui. Un sogno nato accanto alla nonna, con cui condivide la passione per la politica: insieme guardano il telegiornale, seguono i dibattiti e partecipano alle manifestazioni. Da lei ha ereditato anche una forte stima per il Presidente della Repubblica.

Tommaso è positivo, simpaticissimo, dice con spontaneità tutto quello che gli passa per la mente. Quando incontra i volontari di Make-A-Wish Italia Onlus è un fiume di parole: racconta i suoi sogni, che spaziano dal voler diventare youtuber al muratore.

Grazie all’impegno di Make-A-Wish Italia Onlus, l’associazione che da oltre vent’anni realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie, e alla collaborazione del Quirinale, Tommaso e la sua famiglia hanno potuto incontrare il Presidente a margine dell’evento ufficiale al Teatro Carignano, tenutosi a Torino. Un momento intenso e carico di emozione, culminato in un colloquio privato tra Tommaso e il Presidente: minuti che per lui hanno avuto il valore di un ricordo indelebile.

Cosa fa Make-AS-Wish

Make-A-Wish® Italia realizza desideri che cambiano la vita di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie (3-17 anni) donando loro forza, gioia e speranza nel difficile percorso della malattia. Dal 2004, Make-A-Wish® Italia ha trasformato in realtà i desideri di oltre 3.200 gravemente malati aiutandoli a ritrovare serenità, fiducia e resilienza, elementi che secondo i principi della psicologia positiva, possono supportare il percorso di cura.

Si stima che in Italia siano quasi 6.000* i bambini che ogni anno ricevono una diagnosi di malattia grave o cronica e che potrebbero beneficiare del sostegno di Make-A-Wish Italia

L’Associazione con sede a Genova, un ufficio a Milano e una rete di 250 volontari attivi su tutto il territorio nazionale, riceve segnalazioni dai principali ospedali pediatrici.

Make-A-Wish® Italia è affiliata a Make-A-Wish® International, una delle organizzazioni più conosciute al mondo, presente in 50 Paesi e sostenuta da oltre 27.000 volontari, che hanno reso possibile la realizzazione di oltre 650.000 desideri di bambini che lottano contro malattie gravi in tutto il mondo.