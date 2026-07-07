Marine Le Pen ha scelto la televisione per dire ai francesi ciò che il suo elettorato voleva sentirsi dire: sarà candidata all’Eliseo per la quarta volta. E lo sarà, ha precisato, «senza indossare il braccialetto elettronico». La formula è brutale, quasi cinematografica. Una candidata alla presidenza della Repubblica francese che deve spiegare non il suo programma, non la sua visione dell’Europa, non la sua idea di Francia, ma se farà campagna elettorale con un dispositivo giudiziario alla caviglia o no.

È l’immagine perfetta della crisi francese. Da una parte la giustizia, che rivendica il proprio diritto-dovere di punire anche i potenti. Dall’altra la politica, che si appella direttamente al popolo contro le toghe. Le Pen ha già scelto la sua linea: «Ho fiducia nei francesi», ha detto su Tf1. Saranno loro, ha aggiunto, «ad avere l’ultima parola». È il linguaggio classico dei leader populisti quando la battaglia giudiziaria diventa battaglia elettorale: trasformare una sentenza in un referendum sul sistema. Ogni riferimento all’Italia è puramente casuale.

La Corte d’Appello di Parigi l’ha riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. La pena è pesante: multa da 100 mila euro, tre anni di carcere, due dei quali con la condizionale e uno da scontare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; più quarantacinque mesi di interdizione dalla politica, trenta dei quali sospesi. I quindici restanti risultano già scontati. Da qui il paradosso: condannata, ma candidabile. Sorvegliata, ma ancora in corsa per l’Eliseo.

Il ricorso in Cassazione sospende l’esecuzione della pena. Ed è su questo varco giuridico che Le Pen costruisce la sua nuova campagna. Prima aveva subordinato la candidatura alla condizione di non dover portare il braccialetto elettronico. Ora può annunciare la corsa senza quella immagine addosso. Ma il marchio politico resta. Perché in questa vicenda il braccialetto è più di un dispositivo penale: è un simbolo. Dice fino a che punto si sia spinta la normalizzazione dell’estrema destra francese e, insieme, fino a che punto quella normalizzazione resti attraversata da una questione morale irrisolta.

La sentenza, lunga 341 pagine, anticipata per alcuni estratti dal quotidiano Le Monde, insiste proprio su questo punto. I fatti sono giudicati gravi perché si sono protratti per oltre undici anni, per tre legislature consecutive, nonostante il Parlamento europeo avesse più volte rafforzato le proprie regole sull’impiego degli assistenti parlamentari. Il denaro sottratto, oltre 2,8 milioni di euro, era destinato a sostenere il lavoro degli eurodeputati. Secondo la Corte, invece, servì a pagare persone che lavoravano di fatto per il Front National, poi diventato Rassemblement National.

La distinzione è decisiva. Non si parla, secondo i giudici, di arricchimento personale. La stessa Corte lo riconosce. Il punto è un altro: l’uso di fondi pubblici per alleggerire le difficoltà finanziarie del partito. Una scorciatoia politica, non una mazzetta privata. Ma proprio per questo la ferita istituzionale è profonda. Perché tocca il principio di uguaglianza tra partiti, la correttezza della competizione democratica, la fiducia dei cittadini nei rappresentanti eletti.

Marine Le Pen viene descritta dalla Corte nella sua doppia veste: eurodeputata e presidente di un grande partito nazionale. Non sarebbe stata l’ideatrice del sistema, attribuito alla stagione del padre Jean-Marie, ma lo avrebbe avallato e perpetuato. È qui che la vicenda familiare e quella politica si saldano. La leader che ha dedicato anni a ripulire l’immagine del movimento, a trasformare il vecchio Fronte Nazionale in un partito di governo, si ritrova inchiodata a un meccanismo nato nella casa madre.

Eppure, proprio da questa condanna, Le Pen tenta di ricavare energia politica. Non si presenta come imputata sconfitta, ma come candidata ferita dal sistema. Non arretra, rilancia. Invita i francesi a partecipare alla campagna elettorale che sta per cominciare. Esalta il sodalizio con Jordan Bardella, definito «equilibrato, coerente e solido». Parla di un duo capace di portare «una ventata di aria fresca» e di cambiare la vita quotidiana dei francesi.

È il passaggio di consegne mancato, o forse rinviato. Bardella è l’assicurazione sulla vita politica del Rassemblement National, l’uomo che garantisce continuità se la leader dovesse essere fermata. Ma Le Pen non intende uscire di scena. Anzi, trasforma la sentenza in una prova di forza: non sono i giudici, sembra dire, a decidere chi può parlare al popolo francese.

Qui sta il nodo più delicato. La Corte sostiene di aver dovuto conciliare due principi: da un lato la repressione dell’appropriazione indebita di fondi pubblici, dall’altro la libertà di candidarsi e la libertà degli elettori di scegliere. È una linea sottile, perché quando il diritto penale entra nel cuore della competizione politica, ogni decisione produce una conseguenza democratica. Punire troppo può apparire come un’esclusione politica. Punire troppo poco può diventare una resa davanti al potere.

I giudici hanno provato a tenere insieme le due cose. Hanno confermato la gravità dei fatti, ma hanno riconosciuto il tempo trascorso, l’assenza di arricchimento personale e l’assenza di recidiva. Hanno colpito Le Pen, ma non l’hanno espulsa dalla corsa all’Eliseo. Il risultato è un compromesso giudiziario che diventa una bomba politica: la candidata è condannata, ma può candidarsi; è colpevole, ma può chiedere ai francesi di assolverla nelle urne.

È un copione già visto nelle democrazie occidentali, ma in Francia assume una forza particolare. Perché la Quinta Repubblica ha sempre avuto un’idea quasi monarchica della presidenza: il capo dello Stato come incarnazione della nazione, custode delle istituzioni, vertice simbolico della legalità repubblicana. Immaginare una candidata all’Eliseo con una condanna sulle spalle significa incrinare quel vecchio teatro del potere, dove la forma contava quasi quanto la sostanza.

Le Pen lo sa. E sa che la sua forza non nasce dall’innocenza proclamata, ma dalla capacità di trasformare ogni ostacolo in carburante identitario. La sua frase — «Ho fiducia nei francesi» — è un messaggio semplice: la giustizia ha parlato, ora parli il popolo. È una sfida diretta alla gerarchia delle legittimità. Prima la legge o prima il voto? Prima la probità pubblica o prima la volontà popolare?

La sentenza risponde in modo netto: chi ricopre una carica elettiva ha un dovere di probità più rigoroso degli altri. Non meno, ma più. Perché maneggia denaro pubblico, rappresenta cittadini, decide in nome dell’interesse generale. È l’argomento antico della democrazia liberale: il consenso non basta a sanare la violazione delle regole. Ma è proprio questo argomento che oggi una parte crescente dell’opinione pubblica europea fatica ad accettare. Non perché ami la corruzione, ma perché diffida delle istituzioni che pretendono di stabilire chi sia moralmente abilitato a governare.

In questa crepa si inserisce Marine Le Pen. La sua candidatura non cancella la sentenza, la ingloba. Ne fa un capitolo della campagna. Il processo agli assistenti parlamentari europei diventa così il processo alla sua credibilità presidenziale. La Francia dovrà decidere se considera quella condanna una barriera invalicabile o un incidente di percorso dentro una lunga marcia politica.

La Corte ha scritto che il comportamento di Le Pen ha minato la fiducia dei cittadini nei partiti, nel sistema elettorale e nel processo democratico. Le Pen replica chiedendo proprio ai cittadini di ristabilire quella fiducia attraverso il voto. È il paradosso perfetto del nostro tempo: la democrazia chiamata a giudicare chi, secondo i giudici, ha danneggiato la fiducia democratica.

Da qui al 2027, il braccialetto elettronico resterà forse fuori dalla scena. Ma il suo fantasma accompagnerà ogni comizio, ogni intervista, ogni manifesto. Perché in politica i simboli pesano più delle sentenze, e questo simbolo è potentissimo: racconta una leader che si presenta come vittima del sistema, mentre una Corte la descrive come responsabile di una grave violazione della probità pubblica.