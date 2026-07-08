Il cielo sopra il Golfo Persico non conosce più il silenzio, né la pace antica delle sue rotte commerciali. La notte in cui i caccia e i missili degli Stati Uniti hanno colpito l'Iran non è soltanto l'inizio di una nuova e drammatica conta di danni e ritorsioni; è il collasso di un'illusione ottica.

Per mesi, Teheran ha cullato il sogno di una vittoria strategica ed economica, sbandierando memorandum d'intesa e accordi di cooperazione come se fossero scudi d'acciaio capaci di garantire l'impunità. Oggi, quei proclami solenni si rivelano per quello che sono sempre stati: un castello di sabbia edificato sul bagnasciuga di una geopolitica fragile, spazzato via dalla marea della realtà.

C’è una geometria spietata e quasi chirurgica nella mossa del Pentagono, una reazione che la Casa Bianca ha definito inevitabile «in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz». Lo stretto, quella via d'acqua vitale e strettissima che unisce e separa, è diventato il termometro della follia globale. Colpire il commercio marittimo, minacciare le pance delle grandi navi che portano l'energia al mondo, significava per l'Iran saggiare la resistenza dell'Occidente, alzare la posta in un gioco d'azzardo giocato sulla pelle dell'ordine internazionale.

Ezio Mauro racconterebbe questa crisi come lo smontaggio pezzo per pezzo delle regole di convivenza tra Stati, dove l'azzardo unilaterale rompe la diga del diritto e trasforma la provocazione in un meccanismo automatico di guerra. La macchina militare americana si è mossa seguendo questa logica formale: ripristinare la deterrenza con la forza, cancellando con i bombardamenti la pretesa iraniana di controllare unilateralmente i destini di quella faglia marittima.

Eppure, se lo sguardo politico analizza i rapporti di forza e le cancellerie occidentali, dal New York Times al Guardian, registrano lo sconcerto per un'escalation che rischia di incendiare l'intero Medio Oriente, lo sguardo umano deve sapersi fermare prima. Deve calarsi nella polvere e nel fumo delle esplosioni.

Sotto ogni bomba non ci sono solo i depositi di droni o le basi dei Pasdaran, ma ci sono uomini, donne, destini interrotti, la paura profonda che penetra nelle case di Teheran, di Isfahan, di Shiraz. La guerra è sempre, intrinsecamente, una confessione di fallimento dell'intelligenza umana e della sua capacità di riconoscere l'altro. Nelle strade della capitale iraniana, mentre i cortei di protesta invocano vendetta e il regime promette che «ci saranno ritorsioni», l'aria si fa pesante dello stesso veleno che da decenni intossica questa terra: l'odio che genera odio, in una catena ininterrotta in cui nessuno ha più il coraggio di essere il primo a fermarsi.

La cronaca delle ultime ore, battuta febbrilmente dalle agenzie come l'Ansa e documentata dalle maratone di RaiNews, descrive un paese sospeso. Da un lato la retorica del martirio e dell'orgoglio nazionale, dall'altro la cruda realtà dei fatti: le infrastrutture militari iraniane sono state colpite duramente, dimostrando la vulnerabilità profonda di un regime che pensava di aver trovato nell'asse con Mosca e Pechino una polizza assicurativa eterna. I bilanci trionfalistici della vigilia, quelli che celebravano il sorpasso strategico sui rivali storici, erano costruiti sul nulla.

Come ha acutamente evidenziato Federico Rampini sul CorSera, l'errore di Teheran è stato quello di confondere la firma di intese diplomatiche e commerciali con la realtà dei rapporti di forza militari. La deterrenza non si fa con la propaganda, e l'amministrazione americana, costretta anche da dinamiche di politica interna e dalla necessità di difendere la libertà di navigazione, ha deciso di dimostrarlo nel modo più brutale.

Per le pagine di "Famiglia Cristiana", questa crisi non può essere letta solo come una partita a scacchi geopolitica tra superpotenze e regimi teocratici. C’è una dimensione morale che interpella la nostra coscienza di cristiani e di cittadini del mondo. Lo stretto di Hormuz, Gaza, il Libano, l'Iraq: i pezzi di quella che Papa Francesco aveva più volte definito la "terza guerra mondiale a pezzi" si stanno saldando in un unico, immenso mosaico di dolore. La vera sconfitta di queste ore non risiede solo nel fallimento dei memorandum iraniani o nella distruzione dei loro siti missilistici, ma nella bancarotta della diplomazia preventiva. Quando le armi parlano con questa potenza, significa che la parola è stata svuotata di ogni valore, che la fiducia è diventata una moneta fuori corso.

L'Iran minaccia la risposta, promette che il sangue versato non resterà impunito. Gli Stati Uniti replicano di essere pronti a tutto per garantire la sicurezza globale. In questo scenario di minacce incrociate, il rischio di un errore di calcolo, di una scintilla che provochi un'esplosione incontrollabile, è altissimo. Chi pagherà il prezzo di questa nuova fiammata d'orgoglio e di potenza? Non i generali protetti nei loro bunker, non i leader politici che pronunciano discorsi infuocati davanti alle telecamere. Lo pagheranno i civili, i marinai delle navi commerciali che attraversano il Golfo con il cuore in gola, i giovani iraniani che sognano un futuro diverso e si ritrovano invece prigionieri di una notte di guerra.

Davanti a questo scenario, l'unica posizione autenticamente umana e cristiana non è quella di schierarsi con una fazione per celebrarne i successi militari o profetizzare la caduta dell'altra. È la posizione della fermezza nel chiedere il cessate il fuoco, nel pretendere che le Nazioni Unite escano dal loro stato di paralisi catatonica, nel ricordare che la pace non si costruisce distruggendo l'avversario, ma tessendo con pazienza millimetrica i fili del dialogo. La notte del Medio Oriente è buia, e i fuochi delle esplosioni non fanno che proiettare ombre ancora più minacciose sul futuro di noi tutti. Ma è proprio in questo buio che la voce della ragione e della fede deve levarsi più forte, per dire che la guerra non è mai inevitabile, e che l'umanità merita un destiny diverso dal baratro verso cui la stanno spingendo i suoi leader.