Ci sono regali che parlano più dei discorsi ufficiali. E quello scelto dal presidente turco Erdoğan al termine del vertice della NATO di Ankara rischia di diventare il simbolo più eloquente dell'intero summit.

A ciascun capo di Stato e di governo è stata donata una pistola Sarsılmaz SR 38, personalizzata con il nome del destinatario, custodita in un'elegante teca di legno insieme a una scatola di munizioni vere. Non un semplice oggetto di rappresentanza, dunque, ma un'arma perfettamente funzionante, corredata di tutto il necessario per essere utilizzata.

Qualcuno potrebbe liquidare la vicenda come una curiosità diplomatica. In fondo si trattava del vertice della NATO, un'alleanza militare. Si è discusso per due giorni di riarmo, di investimenti nella difesa, di droni, missili, artiglieria e del nuovo obiettivo di destinare il 5% del Pil alle spese militari e alla difesa. Da questo punto di vista, una pistola “Made in Turkey” potrebbe sembrare persino coerente con il contesto. E, per certi versi, lo è. Eppure, è proprio questa apparente coerenza a inquietare.

Perché la diplomazia vive (anche) di simboli. I doni tra capi di Stato non sono semplici souvenir: raccontano un'identità, esprimono una visione del mondo, suggeriscono un linguaggio. Un libro, un'opera d'arte, un manufatto tradizionale, persino un ulivo o uno strumento musicale parlano di cultura, di memoria, di incontro. Un'arma racconta inevitabilmente qualcos'altro. Non sorprende che il regalo abbia creato più di un imbarazzo.

Il ministro della Difesa belga Theo Francken e il segretario generale della Nato Mark Rutte durante un momento del summit (REUTERS)

Diversi leader, non a caso, hanno dovuto interrogarsi su come gestire quel dono inatteso. Il premier britannico Keir Starmer ha preferito lasciarlo in Turchia, dove sarà prima reso inutilizzabile, anche perché la severa legislazione britannica rende complicata l'importazione di un'arma da fuoco. Il premier belga Bart De Wever, una volta atterrato a Bruxelles e resosi conto della natura del regalo, lo ha immediatamente consegnato alla polizia aeroportuale. Ursula von der Leyen ha annunciato che la pistola finirà in un museo militare. Giorgia Meloni l'ha affidata al Cerimoniale di Palazzo Chigi dove verrà catalogata come ogni altro dono istituzionale.

Sono reazioni che raccontano, tra le righe, un certo disagio. Perché una pistola non è un soprammobile qualsiasi. Massimo Gramellini, con inevitabile ironia, ha osservato nella sua rubrica sul Corriere della Sera che almeno Erdoğan ha inciso il nome del destinatario sull'arma, impedendo la tentazione di riciclarla come si fa con tanti regali ricevuti a Natale. Ma l'ironia si ferma davanti al significato.

Un'arma è progettata per colpire, ferire, uccidere. È questo il suo scopo originario, indipendentemente dal pregio artigianale, dal valore economico o dall'eleganza della confezione. Anche quando rimane chiusa in una teca, continua a evocare la forza come linguaggio. E forse è proprio questo il messaggio che più colpisce.

Viviamo un tempo nel quale le guerre sono tornate a occupare il centro della scena internazionale. Ucraina, Medio Oriente, Sudan e decine di altri conflitti ricordano ogni giorno quanto fragile sia la pace. In questo scenario, vedere un'arma trasformata in dono diplomatico dà la sensazione che la logica della forza stia lentamente colonizzando anche il linguaggio simbolico delle relazioni internazionali.

La NATO rivendica di essere un'alleanza difensiva. È una distinzione fondamentale. Difendersi può essere necessario. Celebrare le armi è un'altra cosa. La cultura della pace non nasce soltanto dai trattati o dalle conferenze. Nasce anche dai simboli che scegliamo. Per questo colpisce che, al termine di un vertice dedicato alla sicurezza, il ricordo destinato ai leader del mondo non sia stato un oggetto capace di evocare ricostruzione, cooperazione o dialogo, ma un revolver.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale della Nato Mark Rutte accolgono il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al vertice dei leader della Nato ad Ankara (REUTERS)

Papa Leone XIV, come già Francesco prima di lui, continua a ricordare che «la pace si costruisce con il dialogo, la giustizia e l'incontro». È un'affermazione che può sembrare ingenua in un mondo attraversato dalle guerre. Ma proprio per questo ha ancora più valore. Perché i simboli non sono mai neutri.

E regalare una pistola, nel 2026, mentre il mondo continua a contare i morti dei conflitti, non è soltanto una scelta di protocollo. È un messaggio. E, francamente, è difficile considerarlo un buon messaggio.