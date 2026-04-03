L’Ucraina è entrata nel quinto anno di guerra su vasta scala. Le trattative fra Mosca e Kyiv sono in una fase di stallo e il cessate il fuoco è ancora lontano. In tutto il Paese si continua a vivere sotto la minaccia costante degli attacchi russi. E si continua a morire. Nel 2025 il numero delle vittime civili in Ucraina è aumentato del 26% rispetto al 2024 secondo la Ong Action on armed violence. Sulle linee del fronte l’esercito ucraino soffre ma non molla, i soldati sono esausti, ma resistono. E accanto al dramma dei soldati al fronte c’è l’altro dramma, quello delle donne, mogli, madri, sorelle, fidanzate, che aspettano i loro cari e spesso non li vedranno tornare. In molti casi non hanno neppure un corpo sul quale piangere, perché tantissimi sono quelli registrati come dispersi, i soldati dei quali non è stato ritrovato nulla. Si calcola che siano circa 600mila i militari ucraini uccisi, feriti o dispersi dal 2022. Per questi ultimi, più della metà risultano poi essere morti. Ma per tante famiglie è straziante vivere nell’incertezza, senza sapere cosa sia realmente accaduto ai loro cari. E si mettono a fare ricerche per conto loro, con mezzi propri, spesso supportate da associazioni.

Tra le mogli che hanno perso i mariti al fronte c’è Kateryna Nimak. Originaria di Vinnytsia, Kateryna vive a Fastiv, nella regione di Kyiv, dove lavora come direttrice della scuola cattolica della Fondazione domenicana San Martino de Porres. Suo marito, Stanislav Nimak, nel 2025 è stato fermato per la strada, a Odessa, e arruolato obbligatoriamente. Dopo l’addestramento lo hanno mandato sul fronte di Kharkiv, nell’Est, dove si occupava di soccorso medico ai soldati. Lo scorso gennaio lo hanno registrato come ufficialmente disperso. Aveva 32 anni.

Nei giorni della Pasqua, Kateryna ha raccontato a “Famiglia Cristiana” la loro storia, che lei definisce un Cantico dei cantici a modo loro. Parlare agli altri di Stanislav, dice, è un modo per onorare la memoria di suo marito. E le sue parole, autentiche, commosse e profonde, aprono a un grande messaggio di speranza: la fiducia che, anche nel buio di una guerra della quale non si intravede la fine, le tenebre non vincono sulla luce e il dolore può tramutarsi nel bene verso gli altri (a cura di Giulia Cerqueti).

di Kateryna Nimak

La speranza non delude

La mia storia d’amore ricorda il Cantico dei Cantici. È così ricca della presenza di Dio e del Suo amore, della ricerca, della fiducia, dell’umiltà. Mi chiamo Kateryna, ho 40 anni. Fin da piccola sognavo l’uomo perfetto, che si prendesse cura di me con amore speciale. Da adulta, nelle mie preghiere aggiungevo che volevo che mio marito fosse simile a San Giuseppe.

Sono cresciuta in una famiglia in cui mio padre beveva e in cui mancavano l'ammirazione e il riconoscimento paterni. Per questo ogni volta che iniziavo a uscire con un ragazzo pensavo di dover ricambiare con tutto l’amore che avevo e sentivo il bisogno di dover controllare tutto. Questo feriva profondamente me e l’altra persona. Ho pregato tantissimo affinché il Signore mi benedicesse con un uomo santo. Sapevo per certo che il Signore non avrebbe lasciato la mia preghiera senza risposta. Le visite più difficili erano quelle alla famiglia, dove ogni parente mi chiedeva perché non fossi ancora sposata, doveva darmi consigli e dire delle sciocchezze. Ho pregato e ho creduto.

Kateryna e Stanislav il giorno del loro matrimonio.

L'incontro

Nella mia vita ci sono stati molti eventi non casuali. Nel 2023 sono andata a un'ordinazione sacerdotale di un prete che conoscevo. E il fratello di quel prete ha iniziato a corteggiarmi. Io non lo prendevo sul serio. Ma il Signore ha un bel senso dell'umorismo e proprio quel ragazzo è diventato il mio meraviglioso marito. Nei primi sei mesi litigavamo tantissimo, perché entrambi avevamo doti di leadership e cercavamo di dimostrare di avere ragione. Ma, nel profondo, quei litigi non mi spaventavano. A quel tempo ero già da 10 anni a capo della scuola e non sempre sapevo chiedere consiglio. Più spesso dicevo al mio amato come dovevano andare le cose, mentre lui mi insegnava con pazienza come prendere decisioni insieme e trovare un accordo. A causa dell’enorme carico di lavoro, lavoravo nei fine settimana e dopo la fine della giornata lavorativa. Il lavoro era sia la mia vocazione che una parte enorme della mia vita e Stas mi ha insegnato a prendermi cura di me stessa e a concedermi un po' di riposo. Lui mi insegnava con pazienza a prendere decisioni insieme e a trovare un accordo.

Ha cambiato così tante cose nella mia vita: mi ha insegnato a ridere di me stessa, a dire la verità senza abbellirla, a prestare attenzione alle persone con cui parlo, a dedicare del tempo alle chiacchierate con mia madre, a riposarmi... Sono cose semplici, ma ci è voluto del tempo per accettarle. E, cosa più importante, Stas mi amava con un amore così tenero che mi sembrava che fosse Dio stesso ad amarmi, a prendersi cura di me e ad abbracciarmi attraverso di lui. Era attento a tutto ciò che dicevo. Conosceva i problemi di ogni bambino di cui gli parlavo. Quando mi guardava, vedevo sempre occhi pieni di ammirazione e stupore.

Il Cantico dei Cantici nella nostra versione

Stas è stato chiamato alle armi il 30 marzo 2025. Lo hanno prelevato direttamente dalla strada. E così è iniziata una nuova fase della nostra relazione. Stanislav ha iniziato l'addestramento prima in Francia, poi ha proseguito in Ucraina, per un totale di 4 mesi e mezzo. Subito dopo la fine dell'addestramento avevamo in programma di sposarci. Ci sono stati tanti ostacoli e avventure. Ma abbiamo pregato e accettato ogni sfida e ogni difficoltà. Il permesso per il matrimonio ci è stato concesso tre giorni prima della cerimonia. E sono stati giorni frenetici di preparativi, di litigi e di abbracci. Desideravamo ardentemente che la nostra famiglia fosse santa. Sognavamo una casa nostra e dei figli.

Il Signore ci ha benedetti con la Sua santità, con la Sua fedeltà. Il 15 agosto ci siamo sposati. Il nostro matrimonio è stato il culmine dei nostri sogni e la prova della grandezza della gloria di Dio. Dopo il matrimonio abbiamo trascorso 10 giorni insieme. Ben 10 giorni. Pieni di amore e gioia.

Poi Stanislav è partito per il fronte. È iniziato il servizio militare. Nonostante le difficili condizioni in cui si trovava, la costante mancanza di sonno, i bombardamenti, la carenza di cibo... avevo l'impressione che mio marito diventasse ogni giorno più mite e paziente. Ogni giorno mi sorprendeva e mi ispirava.

Entrambi stavamo cambiando, probabilmente anche il matrimonio e la guerra hanno contribuito. I litigi si sono trasformati in comprensione, guardavamo molte cose in modo più semplice, potevamo ridere insieme di molte situazioni, per centinaia di circostanze ringraziavamo ogni giorno e ogni giorno pregavamo. Pregavamo e ringraziavamo, e ci rallegravamo l'uno dell'altra.

Un altro momento di vita insieme.

Una vita con il vuoto nel cuore

Il 19 gennaio Stanislav è scomparso senza lasciare traccia. Una bomba a guida precisa è caduta sulla loro posizione al fronte. È iniziato così un periodo di oscurità, tristezza, lacrime e rimproveri rivolti a Dio. Perché, a che scopo? Ci siamo aspettati a vicenda così a lungo, e abbiamo trascorso così poco tempo insieme. Sembra che quando si è credenti sia più facile accettarlo. Ma non riesco a essere d’accordo. Sapevo che molti nostri amici, conoscenti e sacerdoti pregavano per noi, ma questo non alleviava il mio dolore. Con la testa lo capivo, ma non diventava più facile. Volevo solo gridare contro Dio, isolarmi dalle persone e piangere.

Io e i genitori di Stanislav abbiamo iniziato a pregare insieme dopo la sua scomparsa, e ora questa è la nostra ancora di salvezza. Ho pensato spesso a come superare questo dolore per non diventare amareggiata nei confronti del mondo intero. Come ritrovare la voglia di vivere? Non solo svolgere un lavoro o dei compiti, ma vivere. E dopo l’ennesima preghiera mi è venuto in mente che ci si può semplicemente preoccupare degli altri: ascoltare, stare vicino, chiedere, regalare qualcosa. Piccoli gesti di attenzione. E certo, le mie esperienze in questo momento sono molto difficili, ma Dio agisce in modo tale che i momenti in cui posso chiedere agli altri dei loro problemi diventano una lenta guarigione per me. È come spostare l’attenzione da me agli altri. Il bene è sempre concreto.

Sono infinitamente grata a mio marito per il dono della santità del nostro rapporto, dal primo all’ultimo istante. Ora, ogni volta che ho bisogno di sostegno, lo chiedo a Stas. E mi ha già aiutato a realizzare molte cose. Anche voi potete ricordare mio marito, Stanislav Nimak, nelle vostre preghiere. Il Signore ci ha donato uno strano cammino di santità. Non capisco fino in fondo la Sua volontà, ma sto imparando a fidarmi. Credo che in questa situazione Dio ci mostrerà ancora la Sua bontà e la Sua gloria.